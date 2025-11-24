EN
Общество

Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях предложили увеличить

2 минуты чтения 09:37

В России могут увеличить штрафы за размещение рекламы в запрещенных соцсетях, таких как Facebook и Instagram. Соответствующий законопроект, как пишет газета «Известия», разработали депутаты Госдумы от партии «Единая Россия».

По данным издания, документ предполагает повышение штрафов для физических лиц с 2-2,5 тысячи рублей до 80 тысяч, а для юридических — до одного миллиона вместо нынешних 100-500 тысяч рублей. В пояснительной записке авторы законопроекта утверждают, что действующие штрафы слишком малы, чтобы остановить россиян от размещения рекламы в запрещенных властями соцсетях. При этом получаемые от такой деятельности доходы многократно превышают размер наказания, подчеркивается в документе.

«Очевидно, что штраф в 2,5 тысячи рублей никого не останавливает — рекламу в запрещенных соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — подчеркнул в разговоре с изданием один из авторов законопроекта депутат Анатолий Выборный.

Он напомнил, что «в условиях информационной войны против России, развязанной Западом», запрещенные российскими властями иностранные соцсети якобы активно используются для целенаправленного распространения дезинформации, экстремизма, мошенничества, вербовки наемников и распространения антироссийской повестки.

«Потому доступ к ним и был ограничен. Но блогеры, размещая там рекламу, снова открывают этот “ящик Пандоры”, легализуя их присутствие и способствуя дальнейшему продвижению и популяризации. Сознательно или нет, тем самым они обеспечивают приток финансовых средств иностранным организациям, признанным экстремистскими и нежелательными в России, поэтому мы обязаны пресечь любое, даже косвенное финансирование таких структур», — подчеркнул Выборный.

Повышение штрафов может заставить блогеров переоценить целесообразность размещения рекламы в запрещенных российскими властями соцсетях. В этом убежден эксперт по цифровым коммуникациям Ярослав Мешалкин. По его словам, теперь чтобы риск оказался оправданным, такая реклама должна приносить доход в полтора-два раза превышающий потенциальный штраф эксперт по цифровым коммуникациям Ярослав Мешалкин.

