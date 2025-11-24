Китай взвинтил цены на военные товары для России

Китайские поставщики значительно повысили цены на товары военного назначения, поставляемые в Россию. Это связано с ограничением альтернативных источников импорта на фоне западных санкций, пишет Financial Times, ссылаясь на исследование Банка Финляндии.

Согласно этим данным, в среднем цены на товары, подпадающие под экспортный контроль и экспортируемые в Россию, выросли на 87% в период между 2021 и 2024 годами. Для сравнения, цены на аналогичные товары, поставляемые в другие страны, выросли лишь на 9%. Авторы исследования отмечают, что рост стоимости стал одним из последствий санкций, введенных после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Несмотря на то, что Россия смогла использовать китайские каналы поставок, чтобы обходить ограничения на импорт высокотехнологичной продукции, рост цен значительно увеличил нагрузку на ее военный сектор, отмечает издание.

По словам высокопоставленного западного чиновника, участвующего в санкционной политике, такие ценовые изменения существенно сокращают объемы российских закупок. Он также сказал, что китайские компании «обдирают» Москву, назвав это «довольно хорошим результатом».

«Если вы повышаете цену на товар на 80 процентов, вы почти вдвое сокращаете то, что они могут фактически купить», — пояснил пожелавший сохранить анонимность собеседник FT.

Авторы исследования Иикка Корхонен и Хели Симола сосредоточили внимание на группе товаров «машины и механические устройства». Эта категория включает значительное число позиций, критичных для российского военно-промышленного комплекса.

Так, стоимость импорта китайских подшипников выросла на 76% в долларовом выражении с 2021 по 2024 год, тогда как физические объемы поставок снизились на 13%. Аналогичные тенденции были выявлены и в торговле санкционными товарами через Турцию, где цены на такие позиции для российских покупателей выросли на 25–55% относительно поставок в другие страны.

Согласно исследованию, медианный рост цен на товары, подпадающие под экспортный контроль, составил 75% с 2021 по 2024 год. При этом стоимость других категорий импорта оставалась стабильной, отмечается в работе.