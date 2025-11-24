EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Собчак извинилась перед Михалковым за «голую вечеринку»

2 минуты чтения 07:49

Ксения Собчак заявила, что ее предположение о причастности Никиты Михалкова к передаче Владимиру Путину видеоматериалов с «голой вечеринки» не подтвердилось. Журналистка извинилась перед режиссером, отметив, что у нее нет доказательств.

Собчак пересмотрела собственные заявления о том, что Михалков якобы показывал Владимиру Путину кадры с «голой вечеринки», которая в декабре 2023 года прошла в клубе «Мутабор». Ранее она сообщала, что именно действия режиссера привели к волне критики в адрес участников мероприятия.

«За дискредитацию России»
«За дискредитацию России»
Депутаты, общественники и «военкоры» потребовали наказать участников «голой» вечеринки Ивлеевой
Общество4 минуты чтения

Собчак напомнила, что впервые написала об этом в конце января, спустя месяц после события. Тогда Михалков ответил, что на встречах с Путиным обсуждаются «более важные темы», чем привлечение внимания к мероприятию, которое он назвал «геронтологическим праздником жизни».

В июле журналистка вновь вернулась к этой версии, ссылаясь на собственные источники. Она связывала предполагаемую инициативу Михалкова с его «холодными отношениями» с администрацией президента. Однако сейчас Собчак заявила, что не располагает доказательствами и что Михалков категорически отрицает свое участие.

С новогодних корпоративов в Донбасс
С новогодних корпоративов в Донбасс
Как изменилась жизнь гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой всего за несколько месяцев
Общество20 минут чтения

«Всегда хочется верить, что мощь таланта и мелочность не идут рука об руку. Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков “накрутил” Президента относительно голой вечеринки оказались не правы. И слава Богу», — написала журналистка в своем телеграм-канале.

«Голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой прошла в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала общественный резонанс. После публикации видео часть гостей столкнулась с критикой, проверками и отменами концертов. Ряд участников, включая Ивлееву, Киркорова и Собчак, опубликовали извинения, а клуб после рейдов прекратил работу на площадке. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября
Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01 21 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии