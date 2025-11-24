Собчак извинилась перед Михалковым за «голую вечеринку»

Ксения Собчак заявила, что ее предположение о причастности Никиты Михалкова к передаче Владимиру Путину видеоматериалов с «голой вечеринки» не подтвердилось. Журналистка извинилась перед режиссером, отметив, что у нее нет доказательств.

Собчак пересмотрела собственные заявления о том, что Михалков якобы показывал Владимиру Путину кадры с «голой вечеринки», которая в декабре 2023 года прошла в клубе «Мутабор». Ранее она сообщала, что именно действия режиссера привели к волне критики в адрес участников мероприятия.

Собчак напомнила, что впервые написала об этом в конце января, спустя месяц после события. Тогда Михалков ответил, что на встречах с Путиным обсуждаются «более важные темы», чем привлечение внимания к мероприятию, которое он назвал «геронтологическим праздником жизни».

В июле журналистка вновь вернулась к этой версии, ссылаясь на собственные источники. Она связывала предполагаемую инициативу Михалкова с его «холодными отношениями» с администрацией президента. Однако сейчас Собчак заявила, что не располагает доказательствами и что Михалков категорически отрицает свое участие.

«Всегда хочется верить, что мощь таланта и мелочность не идут рука об руку. Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков “накрутил” Президента относительно голой вечеринки оказались не правы. И слава Богу», — написала журналистка в своем телеграм-канале.

«Голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой прошла в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала общественный резонанс. После публикации видео часть гостей столкнулась с критикой, проверками и отменами концертов. Ряд участников, включая Ивлееву, Киркорова и Собчак, опубликовали извинения, а клуб после рейдов прекратил работу на площадке.