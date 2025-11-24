Названа главная причина несчастья на работе

Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, какие особенности рабочей среды сильнее всего влияют на эмоциональное состояние сотрудников и качество их жизни. Их выводы стали результатом самого длительного исследования в истории менеджмента. Оно продолжалось более 80 лет и охватило несколько поколений участников, сообщает РБК.

Оказалось, что несчастными людей делает не низкая зарплата или «токсичный» начальник, а отсутствие нормальных человеческих отношений на работе. Когда у сотрудников нет стабильных и теплых связей с коллегами, они чаще чувствуют себя одинокими, что ведет к ухудшению психического и физического здоровья.

«Долговременные позитивные отношения — важнейшая потребность, которую нужно удовлетворять и на работе», — говорит руководитель проекта Роберт Уолдингер.

Одиночество затрагивает не только тех, кто трудится в буквальном одиночестве. Даже сотрудники, которые весь день общаются с клиентами, могут ощущать себя изолированными, если не имеют стабильных контактов внутри коллектива. Например, операторы колл-центров сталкиваются с постоянным стрессом из-за негативных звонков, а работники из сферы онлайн-торговли порой даже не знают имен друг друга.

Особенно уязвимы фрилансеры, показывают исследования. Так, 64% из них ежедневно чувствуют себя одинокими, а 53% считают одиночество худшей стороной своей работы. Ученые напоминают, что его влияние на здоровье сопоставимо с рисками от курения или ожирения, а отсутствие социальных связей удваивает вероятность ранней смерти.

В отчете Института Гэллапа говорится, что человеку необходимо около шести часов общения в день — для разговора, обмена мнениями и поддержки. Эксперты отмечают, что распространение удаленной занятости и работа через сервисы вроде такси или курьерских приложений делает проблему все более острой.

При этом простое возвращение сотрудников в офис ситуацию не меняет, ведь важна не физическая близость, а возможность выстраивать доверительные отношения. Исследователи советуют работодателям создавать условия для регулярного взаимодействия, от командных встреч до неформальных разговоров. По данным Gallup, сотрудники, у которых есть хотя бы один близкий друг на работе, оказываются более продуктивными и вовлеченными.