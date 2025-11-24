Американские чиновники были застигнуты врасплох публикациями о «секретном» плане прекращения войны в Украине. Как выяснилось, документ из 28 пунктов фактически был составлен при участии спецпредставителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Дмитриев, находящийся под санкциями США, получил особое разрешение на въезд в Майами, где встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. После их переговоров в публичном пространстве появился проект резонансного мирного соглашения. Как выяснилось позднее, он не был согласован с ключевыми структурами Белого дома.

Чиновники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что документ шокировал американских и европейских партнеров Украины. Согласно нему, Киев фактически лишился бы Донбасса и аннексированного Крыма, взял на себя обязательства сократить армию наполовину, а размещение войск НАТО на территории Украины были бы полностью запрещены. Дополнительно предусматривалось возвращение России части замороженных активов и ее возвращение в международный форум G8.

Прораб, победивший «Газпром» Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС Экономика 29 минут чтения

Как отмечает The Telegraph, на роль Дмитриева в подготовке документа указывает удаленный твит Уиткоффа, в котором он намекнул, что получил план «от К.». Журналисты полагают, что речь шла именно о Дмитриеве.

Эксперты считают произошедшее частью информационной операции. «Чтобы не выглядеть идиотами, они [в Белом доме], похоже, готовы притвориться, что контролировали процесс с самого начала. А это означает, что они фактически поддерживают все эти нереалистичные требования России», — заявил изданию специалист по российской информационной политике Кир Джайлс.

По его словам, документ стал попыткой навязать западным странам представление о российской версии «мирного соглашения»: «Так Россия задает рамку и нормализует представление о том, что это действительно мирный план, а всем остальным приходится бороться именно с этой нормализацией».

Как пишет The Telegraph, даже Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио узнали о существовании плана одними из последних. По данным источников издания, Рубио должен был представить этот документ сенаторам и фактически «продать» им предложенные условия как рабочий вариант мирного соглашения. Однако во время разговора он заявил, что текст «по сути представляет собой список пожеланий России» и не является результатом реальных переговоров.

Я эмигрировал в Литву в 64 года Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину Общество 11 минут чтения

По данным издания, в Белом доме растет раздражение. Документ не получил поддержки ни в Конгрессе, ни среди европейских союзников. В итоге Трамп, как утверждается, «разгневан тем, что сделка фактически мертва».

В то же время эксперты, опрошенные The Telegraph, сходятся во мнении, что инициированная Россией информационная кампания сработала именно так, как была задумана. Она посеяла путаницу внутри американской администрации, лишила процесс видимости контроля и создала новый разрыв между США и европейскими партнерами.

Однако позже во время переговоров в Женеве мирный план по Украине пересмотрели и сократили с 28 до 19 пунктов, сообщает Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники. Какие именно пункты были удалены из первоначального варианта, собеседники газеты не уточнили.

В Киеве вовсе заявили, что прежнего мирного плана «больше не существует». По словам советника главы Офиса президента Александра Бевза, «часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции». Его цитату приводит «Интерфакс-Украина».