Ученые захотели уменьшить яркость Солнца

Ученые из израильско-американского стартапа Stardust Solutions работают над системой, способной бороться с глобальным потеплением. Она должна уменьшить яркость Солнца и понизить температуру на Земле, сообщают The New Yorker и Politico.

По их данным, ученые хотят распылить высокоотражающие частицы над облаками, чтобы те рассеивали солнечные лучи. Точный состав этих частиц исследователи раскрывать отказались, отметив лишь, что они изготовлены из материала, «безопасного для людей и экосистем».

Основатели стартапа рассказали, что они хотят использовать принцип извержения вулкана, во время которого миллионы тонн диоксида серы выбрасываются в стратосферу. Там газ в ходе химической реакции образует капли серной кислоты, которые отражают солнечный свет обратно в космос. В результате на Землю поступает меньше солнечной энергии, и планета охлаждается. В качестве примера ученые привели извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году, когда средняя температура на планете упала почти на один градус по Фаренгейту.

В то же время соучредитель компании Янай Йедваб отметил, что стартап не собирается самостоятельно внедрять создаваемые им технологии. «Мы рассматриваем себя как технологическую движущую силу, разрабатывающую набор инструментов и предоставляющую информацию лицам, принимающим решения в правительствах разных стран», — заявил Йедваб.

The New Yorker пишет, что Stardust Solutions называет свою разработку «технологией отражения солнечного света». Также она известна как геоинженерия. Отмечается, что идея создания отражающих солнечные лучи частиц «витала в воздухе десятилетиями», однако стартап смог сделать «пугающий» шаг вперед.