Общество

Ученые захотели уменьшить яркость Солнца

2 минуты чтения 17:03

Ученые из израильско-американского стартапа Stardust Solutions работают над системой, способной бороться с глобальным потеплением. Она должна уменьшить яркость Солнца и понизить температуру на Земле, сообщают The New Yorker и Politico.

По их данным, ученые хотят распылить высокоотражающие частицы над облаками, чтобы те рассеивали солнечные лучи. Точный состав этих частиц исследователи раскрывать отказались, отметив лишь, что они изготовлены из материала, «безопасного для людей и экосистем».

Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
Криминал12 минут чтения

Основатели стартапа рассказали, что они хотят использовать принцип извержения вулкана, во время которого миллионы тонн диоксида серы выбрасываются в стратосферу. Там газ в ходе химической реакции образует капли серной кислоты, которые отражают солнечный свет обратно в космос. В результате на Землю поступает меньше солнечной энергии, и планета охлаждается. В качестве примера ученые привели извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году, когда средняя температура на планете упала почти на один градус по Фаренгейту.

В то же время соучредитель компании Янай Йедваб отметил, что стартап не собирается самостоятельно внедрять создаваемые им технологии. «Мы рассматриваем себя как технологическую движущую силу, разрабатывающую набор инструментов и предоставляющую информацию лицам, принимающим решения в правительствах разных стран», — заявил Йедваб.

«Человеческое сафари» для богатых
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
Мир8 минут чтения

The New Yorker пишет, что Stardust Solutions называет свою разработку «технологией отражения солнечного света». Также она известна как геоинженерия. Отмечается, что идея создания отражающих солнечные лучи частиц «витала в воздухе десятилетиями», однако стартап смог сделать «пугающий» шаг вперед.

