СМИ: США начали готовиться к переговорам с Россией по Украине

2 минуты чтения 15:32

Администрация президента США Дональда Трампа начала подготовку плана переговоров с Россией по поводу мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Где и когда могут пройти переговоры, не уточняется, однако издание пишет, что эта встреча должна состояться независимо от переговоров в Женеве, которые стартовали 23 ноября между делегациями Украины и США с участием представителей европейских стран.

Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
Криминал12 минут чтения

Ранее о том, что США планируют встретиться с российской делегацией, также сообщил неназванный источник CNN. По его данным, эти переговоры должны состояться «очень скоро», однако собеседник телеканал отказался комментировать дату и место их проведения.

Спецпосланник Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил в интервью Fox New, что США подошли «очень близко» к урегулированию войны в Украине. «В армии мы говорим: последние 10 метров до цели всегда самые трудные. Сейчас мы примерно на последних двух. Мы почти пришли», — сказал Келлог.

«Человеческое сафари» для богатых
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
Мир8 минут чтения

Он добавил, что Вашингтон, вероятно, сможет подтолкнуть Киев к отказу от некоторых территорий в обмен на мирное соглашение. По его словам, Украине предстоит принять «трудные решения». Келлог также призвал к завершению войны из-за «катастрофических потерь» ВСУ и к проведению в Украине президентских выборов в течение ста дней после окончания боевых действий.

23 ноября в Женеве начались переговоры украинской и американской делегаций. Глава делегации Украины Андрей Ермак заявил, что представители США настроены «очень конструктивно». По данным Reuters, в американскую делегацию вошли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

