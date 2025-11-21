Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа

Владимир Путин выступил на заседании Совбеза, на котором он впервые прокомментировал мирный план США по Украине. Запись его выступления выложил ТАСС.
В своей речи он заявил, что Кремль получил текст документа. При этом днем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Москва не получала официального документа с планом. По словам Путина, мирный план обсуждался еще до его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, а обсуждаемый сейчас в Вашингтоне, Киеве и Европе документ является его «модернизацией». При этом предметно этот план пока не обсуждался.
По мнению Путина, США не обсуждали напрямую свой план с Россией из-за того, что Украина его не одобрила. Он заявил, что Киев «все еще пребывает в иллюзиях», что Украина сможет выиграть войну. Кроме того, Путин добавил, что Кремль готов к мирным переговорам, однако Россия готова продолжать военные действия в случае отказа от них. В качестве примера Путин привел Купянск, об оккупации которого накануне заявил глава российского Генштаба Валерий Герасимов.
Ранее источники «Верстки», близкие к МИД и Кремлю, рассказали, что российские власти считают мирный план США «неготовым» и нуждающимся в существенной доработке. По их словам, публикация документа вызвала смешанную реакцию.
«Российская сторона всегда негодует, когда содержание документов такой важности попадает в СМИ. Этот формат работы американских коллег очень раздражает», — рассказал собеседник издания. По его словам, многие из 28 пунктов мирного плана еще дорабатываются.
Другой источник назвал план Трампа отправной точкой для реального мирного соглашения и добавил, что в нынешнем виде он вряд ли будет реализован, поскольку в нем много «неконкретных моментов». «Все эти моменты предстоит утрясти и четко прописать. Но Трамп торопится, а Владимир Владимирович [Путин] — не очень», — добавил собеседник «Верстки».
До выступления Путина на заседании Совбеза Трамп дал интервью Fox News Radio, в котором заявил, что он дает Украине время до 27 ноября, чтобы принять решение по мирному плану. Трамп также добавил, что Украина, по его мнению, «неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса». В то же время Трамп пригрозил «мощными санкциями» России, направленными на нефтяной сектор.