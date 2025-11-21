EN
Английская версия нового «плана Трампа» оказалась похожа на дословный перевод с русского языка

2 минуты чтения 19:16

Корреспондент The Guardian Люк Хардинг обнаружил, что некоторые фразы в мирном плане США по Украине, о котором впервые стало известно несколько дней назад, могли быть изначально написаны на русском языке, а в финальный вариант документа вошла их калька на английском.

Хардинг отмечает, что в некоторых местах текст нормально звучал бы на русском языке, но на английском он выглядит «странно». В качестве примера журналист привел фразу: «Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше» (оригинал на английском: «It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and Nato will not expand further»).

По словам Хардинга, начало предложения с «It is expected» — «неуклюжая пассивная конструкция» в английском языке, тогда как на русском глагол «ожидается» звучит логично в данном контексте. Среди других русизмов, попавших в текст документа, журналист нашел слова «неоднозначности» и «закрепить».

Хардинг подчеркнул, что Белый дом признал участие в разработке плана спецпредставителя Владимира Путина по экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Он работал над документом вместе со спецпосланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом в Майями. При этом Украина и ее европейские партнеры не принимали участия в разработке плана.

CNN сообщил, что администрация Трампа хочет, чтобы Россия и Украина заключили соглашение до конца этого года. В то же время источники The Washington Post (WP) рассказали, что мирный план США потребует месяцы переговоров для приведения его в формат, приемлемый для Украины.

«Даже если бы Зеленский захотел подписать его, он бы не смог, потому что для этого нет политической основы», — сказал один из собеседников издания. Другой источник WP отметил, что в американском мирном плане «много бесперспективных предложений», и назвал его «пророссийской сделкой». 

По данным СМИ, США пригрозили остановить поставки оружия и предоставление разведданных Украине, если рамочный вариант соглашения не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября 2025 года. После встречи в Киеве американские чиновники, включая поверенную в делах посольства США на Украине Джули Дэвис, сочли сроки подписания агрессивными. При этом Уиткофф и министр армии Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, действовали по модели «хороший и плохой полицейский»: один давил сроками, другой предлагал совместную работу над изменениями.

