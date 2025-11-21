Кешбэк за разговоры по телефону вызвал конфликт между сотовыми операторами

Новая акция «Билайна» с бонусами в размере 50 копеек за входящие звонки возмутила конкурентов компании. Три других оператора связи обвинили компанию в подрыве «взаимовыгодного баланса интересов» и пригрозили судом. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

В середине ноября «Билайн» стал начислять своим абонентам по 50 копеек за каждую входящую минуту от пользователей других операторов. Сообщалось, что эти деньги можно будет использовать в том числе для оплаты услуг связи и ЖКХ.

В «МегаФон», МТС и Т2 сочли, что такая акция направлена «на причинение убытков» другим операторам. В коллективном письме к руководству «Вымпелкома» (владельца торговой маркой «Билайн») они потребовали «незамедлительно» прекратить акцию, в противном случае они пригрозили обратиться в суд для взыскания убытков, а также в ФАС с просьбой признать действия «Билайна» недобросовестной конкуренцией.

Одна из самых страшных судебных ошибок Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику Мир 20 минут чтения

Представители Федеральной антимонопольной службы заявили, что если операторы обратятся к ним с жалобой, то действия «Билайна» проверят на соответствие антимонопольным законам. «При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», — сказали там «Коммерсанту».

«Билайн», в свою очередь, не намерен завершать акцию. Его представители сообщили изданию, что компания «опирается на уже зарекомендовавшие себя практики и адаптирует их для телеком-рынка».

«В банковской сфере аналогичные принципы реализованы через кешбэк: банк делится с клиентом частью межбанковской комиссии, которую получает за обработку входящего запроса на авторизацию платежа», — пояснили в «Билайне».

Прораб, победивший «Газпром» Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС Экономика 29 минут чтения

Оценивая новую акцию компании, управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов заявил, что она может быть привлекательной для абонента, но вынуждает оператора нести дополнительные расходы. По его словам, это может привести к тому, что другие операторы начнут «отвечать схожим образом или другими методами». В долгосрочной перспективе, если все операторы вовлекутся в такую борьбу, проиграют все, так как потеряют часть прибыли, сказал он.

Адвокат Kulik & Partners Law.Economics Асия Чиглинцева добавила, что подобные акции могут вынуждать абонентов искусственно создавать дополнительный трафик не из-за реальной потребности в услугах связи, а ради получения вознаграждения.