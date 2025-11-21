EN
Общество

Кешбэк за разговоры по телефону вызвал конфликт между сотовыми операторами

2 минуты чтения 12:37

Новая акция «Билайна» с бонусами в размере 50 копеек за входящие звонки возмутила конкурентов компании. Три других оператора связи обвинили компанию в подрыве «взаимовыгодного баланса интересов» и пригрозили судом. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

В середине ноября «Билайн» стал начислять своим абонентам по 50 копеек за каждую входящую минуту от пользователей других операторов. Сообщалось, что эти деньги можно будет использовать в том числе для оплаты услуг связи и ЖКХ.

В «МегаФон», МТС и Т2 сочли, что такая акция направлена «на причинение убытков» другим операторам. В коллективном письме к руководству «Вымпелкома» (владельца торговой маркой «Билайн») они потребовали «незамедлительно» прекратить акцию, в противном случае они пригрозили обратиться в суд для взыскания убытков, а также в ФАС с просьбой признать действия «Билайна» недобросовестной конкуренцией.

Представители Федеральной антимонопольной службы заявили, что если операторы обратятся к ним с жалобой, то действия «Билайна» проверят на соответствие антимонопольным законам. «При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», — сказали там «Коммерсанту».

«Билайн», в свою очередь, не намерен завершать акцию. Его представители сообщили изданию, что компания «опирается на уже зарекомендовавшие себя практики и адаптирует их для телеком-рынка».

«В банковской сфере аналогичные принципы реализованы через кешбэк: банк делится с клиентом частью межбанковской комиссии, которую получает за обработку входящего запроса на авторизацию платежа», — пояснили в «Билайне».

Оценивая новую акцию компании, управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов заявил, что она может быть привлекательной для абонента, но вынуждает оператора нести дополнительные расходы. По его словам, это может привести к тому, что другие операторы начнут «отвечать схожим образом или другими методами». В долгосрочной перспективе, если все операторы вовлекутся в такую борьбу, проиграют все, так как потеряют часть прибыли, сказал он.

Адвокат Kulik & Partners Law.Economics Асия Чиглинцева добавила, что подобные акции могут вынуждать абонентов искусственно создавать дополнительный трафик не из-за реальной потребности в услугах связи, а ради получения вознаграждения.

