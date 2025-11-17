Россиянам начали платить за входящие звонки

Компания «Билайн» начала начислять своим абонентам деньги за входящие звонки от пользователей других операторов. О такой акции оператор сообщил на своем сайте.

Чтобы получать выплаты, нужно оформить подписку bee. Как пояснили в компании, для этого подойдет любой пакет, включая минимальный бесплатный bee Start. За каждую полную минуту входящего звонка на счет абонента будет начисляться 50 копеек, а само пополнение происходит сразу после завершения разговора, заверили в компании.

Эти средства затем можно использовать для оплаты связи, опций и сторонних услуг, включая ЖКХ и парковку. Начисления будут действовать до 31 июля 2026 года.

По словам директора по продуктовому маркетингу «Билайна» Алексея Карева, акцию намеренно запустили в преддверии зимних праздников, когда люди активнее и чаще звонят друг другу, чтобы поздравить и поделиться эмоциями. Он утверждает, что механизм работает без скрытых условий и ориентирован на «ощутимую выгоду от привычных действий».

Акция доступна всем, кто подключится к подписке bee или перейдет на нее до 31 января 2026 года, отмечают организаторы. От уже действующих пользователей подписки требуется подтвердить участие в приложении или личном кабинете. Подключение бесплатно, а предложение действует во всех регионах присутствия оператора.

Помимо выплат за входящие звонки, «Билайн» начал начислять бонусы за использование медиасервисов. Новые подписчики платформ ivi, «VK Музыки», PREMIER или START, которые сохранят подписку после бесплатного периода, получат по 2 рубля за каждый час просмотра или прослушивания. Начисления проходят раз в 30 дней и могут достигать тысячи рублей в месяц и четырех тысяч за весь срок акции.