Мечтающий воевать за Россию украинец из Литвы избежал внимания полиции после угрозы расправой

На территории ЕС действует группа «охотников на геев», которая занимается травлей и запугиванием представителей ЛГБТ-сообщества в сети и реальной жизни. Действующий лидер этой группы — живущий в Литве украинец, который открыто поддерживает российскую агрессию. Одна из жертв смогла установить его личность и собрать доказательства, однако литовская полиция бездействует, пишет «Гласная».

По данным издания, речь идет о телеграм-канале «Империя целителя», на который подписаны 1800 человек, большинство из них — молодежь и подростки. Непосредственно в гомофобных акциях участвуют несколько десятков человек.

Основателем сообщества оказался пластический хирург из Дагестана, известный своим подписчикам как Целитель Первый. В разговоре с журналистами он сообщил, что «отошел от дел» и передал руководство группой одному из своих ближайших последователей, а сам больше не принимает активного участия в жизни сообщества. При этом он подчеркнул, что создал группу для высмеивания левых и либералов, а также для борьбы с ЛГБТ-пропагандой в сети. Целитель Первый утверждает, что его последователи — не «армия головорезов», а «сообщество, которое помогает встать на “правильный путь”».

В прошлом участники «Империи целителя» проводили кибератаки на сообщества с ЛГБТ-контентом и травили в соцсетях мужчин, которых подозревали в педофилии или гомосексуальности.

Преемником основателя «Империи целителя» стал Целитель Второй. Им оказался украинец Бронислав М., живущий в Литве. Он вывел «борьбу с геями» на новый уровень. Например, как пишет «Гласная», с помощью ботов он накручивал подписчиков каналам с ЛГБТ тематикой, что приводило к их блокировкам. Только весной 2025 года атакам подверглись, в частности, сообщества «Лобби», «Российская ЛГБТ-сеть», «Парни+», «Дети 404». Кроме того, он также писал ложные доносы в полицию, пытаясь добиться изъятия детей у трансгендерной женщины.

Последней жертвой Бронислава стала квир-блогер и писательница Саша Казанцева и ее сообщество «Помыла руки». В ее случае «Империя Целителя» перенесла травлю из сети в оффлайн. Сначала ей слали сообщения с угрозами вроде «Убегай и прячься сколько захочешь, ты лишь оттягиваешь неизбежное» или «Земля пухом». А затем члены группы смогли выяснить адрес Казанцевой в Литве и пришли к ней домой.

Писательницы в тот момент дома не оказалось, и тогда последователи Целителя Второго испортили ей почтовый ящик, а в личные сообщения написали: «Была бы ты дома, мы б тебя сегодня и угандошили».

После этого Казанцева решила дать отпор. «И я решила обратиться в полицию, Потому что это полный ахуй, когда пропутинские активисты разгуливают по Евросоюзу и угрожают его жителям убийством за “пропаганду ЛГБТ”», — рассказала она журналистам.



«Если они так наглеют, преследуя нас в ЕС, страшно представить, как могут выглядеть их атаки на гораздо менее защищенных людей ЛГБТК+ внутри России», — добавила Казанцева, отметив, что взгляды последователей «Империи целителя» полностью совпадают с тезисами российской пропаганды.

Проведя собственное расследование, она смогла не только деанонимизировать лидеров «Империи Целителей», но и узнать об их политических взглядах. Так, Бронислав сам рассказал о поддержке российского вторжения в Украину и мечте принять в нем участие, а также сообщил, что планирует получить российское гражданство по упрощенной схеме, которая предусмотрена для «сторонников традиционных ценностей».

По мнению Казанцевой, «Империя Целителя» и другие подобные сообщества могут стать инструментом гибридной войны в руках российских спецслужб. Она не исключает, что «некие российские провластные структуры решили протестировать схему устранения неугодных активистов на территории ЕС — руками не очень умных, но энергичных молодых людей».

Несмотря на собранные Казанцевой и ее соратниками доказательства угроз расправой, призывов к насилию и пропаганды войны в отношении Бронислава в полиции отказались принять меры, заявив, в частности, что обещания «угандошить» и преследование в оффлайне не является серьезной угрозой.