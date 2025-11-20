EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ сообщили об утрате Путиным влияния на Балканах

2 минуты чтения 14:27

Санкции США против российской нефтяной отрасли ударили по авторитету Москвы на Балканах и заметно ослабили ее экономическое влияние в регионе, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, об этом свидетельствуют как минимум два эпизода. Во-первых, правительство Болгарии решило взять под контроль принадлежащие «Лукойлу» активы, включая крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод «Нефтохим». Во-вторых, Сербия захотела выкупить свою долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) у «Газпрома». И, согласно последним заявлениям сербских властей, российская компания готова на сделку.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Болгарский парламент всего за несколько секунд одобрил решение правительства лишить акционеров «Лукойла» прав и назначить внешнего управляющего, который также будет вести переговоры о продаже активов. Bloomberg характеризует этот шаг как резкий разрыв с многолетней зависимостью Болгарии от российского энергетического сектора.

Назначенный управляющий Румен Спецов уже получил от США подтверждение, что средства местного бизнеса «Лукойла» больше не поступают в Россию. Это позволило заводу получить временную отсрочку и продолжить работу до апреля, пока власти ищут покупателя среди компаний из США, Европы и стран Персидского залива.

В Сербии ситуация пока остается неопределенной. NIS лишилась части поставок нефти после истечения американских разрешений на сделки с российскими компаниями. Президент Александр Вучич заявил, что намерен найти покупателя для доли «Газпрома», чтобы избежать национализации, но признал, что решение должно быть принято в ближайшие дни. Если сделка не состоится, власти могут пойти на принудительное изъятие предприятия.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что давление США стало ключевым фактором, который вынудил Балканы пересмотреть отношения с Москвой. Евросоюз, несмотря на политическое влияние, не обладал достаточными рычагами. «Основа влияния России строилась на энергетическом доминировании, унаследованном со времен СССР. Но это уходит в прошлое», — подчеркнул Руслан Стефанов из Центра по изучению демократии в Софии.

По оценке экспертов, вытеснение российских нефтяных компаний сократит возможности Кремля для политического влияния в регионе, поскольку уменьшатся каналы лоббизма и неформального взаимодействия с властями Болгарии и Сербии. Даже после возможного окончания войны России против Украины восстановить прежние позиции будет сложно. Страны региона уже ищут более надежных поставщиков энергоресурсов, пишет Bloomberg.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»