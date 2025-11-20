СМИ сообщили об утрате Путиным влияния на Балканах

Санкции США против российской нефтяной отрасли ударили по авторитету Москвы на Балканах и заметно ослабили ее экономическое влияние в регионе, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, об этом свидетельствуют как минимум два эпизода. Во-первых, правительство Болгарии решило взять под контроль принадлежащие «Лукойлу» активы, включая крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод «Нефтохим». Во-вторых, Сербия захотела выкупить свою долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) у «Газпрома». И, согласно последним заявлениям сербских властей, российская компания готова на сделку.

Болгарский парламент всего за несколько секунд одобрил решение правительства лишить акционеров «Лукойла» прав и назначить внешнего управляющего, который также будет вести переговоры о продаже активов. Bloomberg характеризует этот шаг как резкий разрыв с многолетней зависимостью Болгарии от российского энергетического сектора.

Назначенный управляющий Румен Спецов уже получил от США подтверждение, что средства местного бизнеса «Лукойла» больше не поступают в Россию. Это позволило заводу получить временную отсрочку и продолжить работу до апреля, пока власти ищут покупателя среди компаний из США, Европы и стран Персидского залива.

В Сербии ситуация пока остается неопределенной. NIS лишилась части поставок нефти после истечения американских разрешений на сделки с российскими компаниями. Президент Александр Вучич заявил, что намерен найти покупателя для доли «Газпрома», чтобы избежать национализации, но признал, что решение должно быть принято в ближайшие дни. Если сделка не состоится, власти могут пойти на принудительное изъятие предприятия.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что давление США стало ключевым фактором, который вынудил Балканы пересмотреть отношения с Москвой. Евросоюз, несмотря на политическое влияние, не обладал достаточными рычагами. «Основа влияния России строилась на энергетическом доминировании, унаследованном со времен СССР. Но это уходит в прошлое», — подчеркнул Руслан Стефанов из Центра по изучению демократии в Софии.

По оценке экспертов, вытеснение российских нефтяных компаний сократит возможности Кремля для политического влияния в регионе, поскольку уменьшатся каналы лоббизма и неформального взаимодействия с властями Болгарии и Сербии. Даже после возможного окончания войны России против Украины восстановить прежние позиции будет сложно. Страны региона уже ищут более надежных поставщиков энергоресурсов, пишет Bloomberg.