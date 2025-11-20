Зафиксирован небывалый рост популярности православия в США

Американцы заинтересовались православием. Количество новообращенных православных христиан растет, особенно среди молодых людей, сообщает The New York Times. Священнослужители говорят о рекордной посещаемости, а общины расширяют пространства и увеличивают штат, чтобы справиться с наплывом посетителей.

По данным издания, православие в США долго оставалось непопулярной религиозной традицией, на которую приходилось около 1% населения. В храмы чаще всего приходили иммигранты из Греции и Украины, однако сейчас растет доля американцев, принимающих православие «с нуля». Многие рассказывают, что узнали о православии через популярные YouTube-каналы и другие онлайн-площадки — и заинтересовались.

Некоторые новообращенные подчеркивают, что их привлекает строгая дисциплина и традиционность православной веры. Так, студент Джош Элкинс рассказал NYT, что православие кажется ему «обращенным к мужской душе». Оно предлагает четкие ориентиры, которых, по его словам, не хватает в других христианских традициях. Он считает, что церковь предъявляет к мужчинам более высокие требования и формулирует для них ясные правила поведения.

«Православная церковь — единственная церковь, которая действительно жестко формирует мужчин и говорит: “Вот что тебе нужно делать”», — пояснил он. Элкинс также отметил свою любовь к длительным богослужениям, потому что это требует внимания и выдержки.

Согласно данным исследований, среди православных в США мужчины составляют более 60%, а четверть прихожан — моложе 30 лет. Такие показатели заметно отличаются от протестантских и католических общин. В некоторых приходах сегодня число тех, кто только готовится принять православие, достигло рекордных значений.

Рост интереса уже отражается на жизни православных общин в США. Некоторые приходы открывают собственные школы и расширяют помещения, чтобы вмещать больше людей.

Священнослужители отмечают, что часть молодежи приходит в церковь под влиянием жестких высказываний православных инфлюенсеров, и таким новичкам требуется больше времени и внимания. Им приходится объяснять, что реальная приходская жизнь мало похожа на радикализованные интернет-сообщества.