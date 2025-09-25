Набиуллина оценила последствия повышения налогов

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в 2026 году вызовет краткосрочный рост цен и не приведет к устойчивому ускорению инфляции. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XXII Международном банковском форуме в Сочи, сообщает ТАСС.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор расценивает проект федерального бюджета на ближайшие три года как дезинфляционный. «Для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — сказала Набиуллина. Она пояснила, что рост госдолга потребовал бы более высоких процентных ставок и ограничил бы возможности кредитования частного сектора, поэтому бюджетная предсказуемость важна для сдерживания инфляции.

Глава ЦБ также напомнила, что НДС уже повышали в 2019 году, и тогда ценовая реакция оказалась умеренной. «Да, краткосрочная реакция цен, скорее всего, будет, но это временный, разовый эффект», — отметила она. По ее словам, определенность с параметрами бюджета станет ключевым фактором при следующем решении по ключевой ставке, которое ожидается в октябре.

Ранее Минфин предложил повысить ставку НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Это связано с дополнительными расходами государства на оборону и выполнение социальных обязательств. Кроме того, накануне премьер-министр Михаил Мишустин представил федеральный бюджет на 2026–2028 годы и назвал ожидаемый уровень дефицита.