Составлен портрет зумеров

Аналитики российской мультимедийной онлайн-платформы Kion провели опрос среди представителей поколения Z и составили их портрет. Об этом со ссылкой на результаты пишет «Афиша Daily».

Согласно опросу, более трети зумеров (38%) считают себя новым поколением, «которое меняет правила игры» в профессиональной сфере. Еще 26% опрошенных охарактеризовали себя как «гибких и адаптивных специалистов», быстро и легко обучающихся чему-то новому. 22% зумеров заявили, что они практичные и результативные сотрудники, которые ценят свое время.

Участники опроса также рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются в общении со своими друзьями. Главной трудностью для зумеров оказался плотный график, из-за которого 79% не могут встретиться с друзьями. Реже опрошенные указывали на различия в мировоззрении (12%). Были и те, кто пожаловались на зависимость от соцсетей (6%) и отсутствие общих тем для разговоров (2%).

Результаты опроса показали и восприятие зумерами рабочих отношений. Так, две трети опрошенных (67%) утверждают, что старшие коллеги должны не просто указывать на ошибки, а давать конструктивную критику и предлагать конкретные пути их решения.

«Если прямо указывать зумерам на ошибки, то для них это будет обесцениванием старания и индивидуального вклада сотрудника. Тогда они быстро потеряют интерес и мотивацию, выгорят и, скорее всего, уволятся. Важно ставить зумерам задачи через подчеркивание сильных сторон и навыков сотрудника. Также необходимо давать четкие дедлайны, разбирать детали результатов и оценивать их за правильные решения. Проще говоря, не пять с минусом за неудачи, а четыре с плюсом за то, что получилось», — рассказала психолог Любовь Розенберг.

Ранее выяснилось, что зумерам не нравится работать с другими представителями своего поколения. Согласно результатам опроса, опубликованного изданием Newsweek, большинство респондентов (80%) считают, что к ним плохо относятся на работе. Почти половина опрошенных заявила, что смогла бы быть более успешным руководителем, чем их коллеги-миллениалы.