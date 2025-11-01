EN
Общество

Зумерам не нравится работать вместе с другими зумерами

2 минуты чтения 09:17

Согласно опросу компании Edubirdie, в котором приняли участие около двух тысяч зумеров, представителям поколения Z не нравится работать в одной команде со своими сверстниками. Об этом сообщает Newsweek.

Как пишет издание, 31% зумеров считают, что с представителями их поколения работать сложнее всего. При этом на бумеров в этом вопросе указали лишь 20% опрошенных. 14% зумеров посчитали самыми раздражающими представителей поколения Х, а еще 12% сказали то же самое о миллениалах. Кроме того, 80% респондентов считают, что к ним плохо относятся на работе, а почти половина опрошенных заявили, что они были бы лучшими начальниками, нежели их коллеги-миллениалы.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Newsweek отмечает, что зумеры зарекомендовали себя как люди, с которыми трудно работать. Согласно результатам другого недавнего опроса, работодатели опасаются брать зумеров на работу из-за сомнений в их коммуникативных навыках и профессионализме, а шесть из десяти работодателей уже уволили выпускников вузов, принятых на работу в 2024 году.

«Вполне логично, что поколение Z предпочитает миллениалов в качестве коллег. Миллениалы — люди, готовые к сотрудничеству, но при этом уравновешенные. Они выросли в период перехода от аналоговой к цифровой эпохе, поэтому они сочетают техническую грамотность с терпением и эмпатией. Поколение Z, в свою очередь, росло в режиме постоянного сравнения… поэтому работа рядом с такими же амбициозными коллегами может ощущаться как конкуренция, а не сотрудничество», — заявил консультант по кадрам Брайан Дрисколл.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

По его словам, зумеры пришли в рабочую среду, где люди часто сталкиваются с выгоранием или увольняются. При этом поколение Z хочет наставничества и стабильности, а это у его представителей ассоциируется с миллениалами, а не с коллегами-ровесниками.

По данным Newsweek, зумеры часто критикуют свое поколение. Так, опрос показал, что 53% респондентов не нравится, что они находятся «хронически онлайн». 37% опрошенных заявили, что их раздражают зумеры, которые притворяются безразличными к чему-либо, хотя на самом деле им не все равно. Еще 32% респондентов рассказали о презрении к стремлению зумеров отличаться от других. Около половины опрошенных раскритиковали зависимость поколения Z от искусственного интеллекта и слишком активную публикацию данных о себе в соцсетях.

