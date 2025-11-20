EN
Экономика

Повышение налогов изменит размер кешбэка для россиян

2 минуты чтения 18:24 | Обновлено: 18:44
Повышение налогов изменит размер кешбэка для россиян

С 2026 года в России отменят действовавшую почти 20 лет льготу по НДС на операции с банковскими картами, сообщает РБК. Теперь услуги по эквайрингу и процессингу будут облагаться налогом по ставке 22%, что, по оценкам экспертов, может привести к росту комиссий банков и снижению кешбэка для клиентов.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Госдума приняла 20 ноября. При этом Минфин отклонил предложения банковского сообщества и Банка России, которые просили сохранить льготу. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, возврат НДС на операции с картами принесет государству дополнительный доход в 30 миллиардов рублей ежегодно.

По данным РБК, Центробанк направлял в правительство отрицательный отзыв на законопроект, предупреждая о риске удорожания банковских услуг. Банковские ассоциации также указывали, что повышение НДС приведет к росту тарифов на обслуживание карт и эквайринговых комиссий. В письме Национального совета финансового рынка говорилось, что торговые предприятия могут переложить эти расходы на потребителей, а часть оборота может вернуться в наличный сегмент.

По расчетам Сбербанка, издержки рынка после отмены льготы могут превысить 200 миллиардов рублей. Банки допускают, что будут вынуждены пересмотреть тарифы на обслуживание карт и эквайринг, чтобы компенсировать налоговую нагрузку. По словам заместителя председателя Т-банка Ильи Писемского, распределение комиссий зависит от позиции платежных систем и должно оставаться «сбалансированным, чтобы не нарушить текущий рынок».

Эксперты считают, что повышение ставок НДС приведет к постепенному росту платы за обслуживание карт и снижению размеров кешбэка. Ведущий бизнес-архитектор компании «Рексофт» Мария Мееревич прогнозирует, что через один-два года стоимость премиальных карт может вырасти на 5–15%, а объем кешбэк-выплат сократится на ту же величину. По данным консалтинговой компании Frank RG, совокупные расходы банков на программы лояльности в 2025 году достигнут 450 миллиардов рублей.

НДС с нового года будут обложены операции по картам, но не переводы Системы быстрых платежей (СБП). Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин полагает, что это может стимулировать переход части расчетов в СБП, где комиссии в несколько раз ниже. Мееревич прогнозирует, что доля оплат через СБП к 2026 году может достичь 25%, хотя полностью заменить банковские карты она не сможет из-за интеграции последних с программами лояльности.

Фото:Alamy

