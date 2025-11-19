EN
Общество

Ученые оценили вред ультраобработанных продуктов

2 минуты чтения 21:34 19 ноября

Международная группа ученых провела крупнейшее в мире исследование, результаты которого показали, что ультраобработанные продукты питания (УПП) наносят вред всем основным системам органов человеческого организма и представляют серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на серию публикаций в журнале Lancet.

Отмечается, что УПП быстро вытесняют свежие продукты из рациона детей и взрослых на всех континентах. Они связаны с повышенным риском возникновения десятка заболеваний, включая ожирение, диабет второго типа, болезни сердца и депрессию. Так, в большинстве из проанализированных учеными исследований говорилось о повышенном риске развития одного или нескольких хронических заболеваний, а также о ранней смерти по любым причинам.

В обзоре говорится, что резкий рост потребления UPF во всем мире стимулируется корпорациями, которые извлекают из этого прибыль. Такие компании используют агрессивные тактики стимуляции продаж УПП, а также искажают научные дискуссии и мешают регулированию этого рынка.

«Первая статья в этой серии журнала Lancet показывает, что ультраобработанные продукты наносят вред всем основным системам органов человека. Данные убедительно свидетельствуют о том, что люди биологически не приспособлены к их употреблению», — рассказал профессор Карлос Монтейро, преподаватель кафедры общественного питания в Университете Сан-Паулу.

Он и его коллеги в Бразилии разработали систему классификации пищевых продуктов, которая группирует их по четырем категориям: от необработанных или минимально обработанных, например, цельных фруктов и овощей, до ультраобработанных. Последняя категория включает в себя продукты, изготовленные промышленным способом, часто с использованием искусственных ароматизаторов, эмульгаторов и красителей. К ним относятся безалкогольные напитки и упакованные закуски, которые, как правило, очень вкусные и калорийные, но содержат мало питательных веществ.

Во второй статье серии предлагаются меры по регулированию и сокращению производства, маркетинга и потребления УПП. В ней сказано, что некоторые страны уже ввели правила по изменению рецептуры продуктов питания и контролю УПП, однако «глобальные меры общественного здравоохранения все еще находятся на начальной стадии, подобно движению по борьбе с табаком несколько десятилетий назад».

