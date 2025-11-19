В России захотели наказывать за «тихие увольнения»

В российском законодательстве могут прописать ответственность для работодателей, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Соответствующую инициативу ее авторы из Института исследования проблем современной политики направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову, пишет газета «Известия».
«Согласно исследованию сервиса SuperJob за 2024 год, с проявлениями “тихого увольнения” сталкивалась каждая третья российская компания. Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности», — говорится в обращении.
В нем также подчеркивается, что действующее российское законодательство не обеспечивает достаточной защиты для работников, которые сталкиваются с давлением со стороны руководства. Авторы инициативы предлагают разработать национальный стандарт качества трудовой жизни, а для работодателей, которые систематически создают токсичные условия для своих сотрудников, установить материальную ответственность.
Так, среди прочего предлагается закрепить в законодательстве право сотрудника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат, если он сможет документально доказать, что стал жертвой «тихого увольнения». Авторы инициативы утверждают, что такая мера станет сдерживающим фактором и позволит сократить число злоупотреблений.