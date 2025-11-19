Названы самые богатые города мира

Журнал CEOWORLD Magazine составил рейтинг из 300 самых богатых городов мира, которые авторы списка назвали экономическими экосистемами, определяющими движение денег, развитие технологий и распространение политических решений по рынкам, а также центрами притяжения человеческого капитала, в число которых входят предприниматели, финансисты и политики, влияющие темпы мирового развития.

Первое место в списке занял японский Токио, чей ВВП в этом году достиг 2,55 триллиона долларов, превзойдя агломерацию Нью-Йорка, который идет на втором месте с ВВП в 2,49 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Лос-Анджелес с ВВП в 1,62 триллиона долларов.

Отмечается, что ВВП остается наиболее распространенным критерием для сравнения благосостояния городов, однако этот показатель отражает лишь часть общей картины.Так, Токио обязан своим высоким ВВП многолетнему опыту инноваций в области технологий и автомобилестроения, в то время как Нью-Йорк процветает как центр мировой финансовой системы, где расположены Уолл-стрит, Нью-Йоркская фондовая биржа и динамичная экосистема стартапов.

«В Лос-Анджелесе, напротив, творчество сочетается с коммерцией: его экономика развлечений теперь дополняется быстрорастущим технологическим и аэрокосмическим секторами», — считают составители рейтинга. Они добавили, что на первые 10 городов в их списке приходится почти треть мирового ВВП. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что «экономическая мощь все больше концентрируется в городских центрах».

В топ-10 вошли такие города, как Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско и Шанхай. В список также попали два российских города: Москва заняла 17-е место с ВВП в 975,8 миллиарда долларов, а Санкт-Петербург оказался на 165 месте. Его ВВП составил 307,09 миллиарда долларов.