EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Названы самые богатые города мира

2 минуты чтения 00:40 19 ноября

Журнал CEOWORLD Magazine составил рейтинг из 300 самых богатых городов мира, которые авторы списка назвали экономическими экосистемами, определяющими движение денег, развитие технологий и распространение политических решений по рынкам, а также центрами притяжения человеческого капитала, в число которых входят предприниматели, финансисты и политики, влияющие темпы мирового развития.

Первое место в списке занял японский Токио, чей ВВП в этом году достиг 2,55 триллиона долларов, превзойдя агломерацию Нью-Йорка, который идет на втором месте с ВВП в 2,49 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Лос-Анджелес с ВВП в 1,62 триллиона долларов.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
Криминал10 минут чтения

Отмечается, что  ВВП остается наиболее распространенным критерием для сравнения благосостояния городов, однако этот показатель отражает лишь часть общей картины.Так, Токио обязан своим высоким ВВП многолетнему опыту инноваций в области технологий и автомобилестроения, в то время как Нью-Йорк процветает как центр мировой финансовой системы, где расположены Уолл-стрит, Нью-Йоркская фондовая биржа и динамичная экосистема стартапов.

«В Лос-Анджелесе, напротив, творчество сочетается с коммерцией: его экономика развлечений теперь дополняется быстрорастущим технологическим и аэрокосмическим секторами», — считают составители рейтинга. Они добавили, что на первые 10 городов в их списке приходится почти треть мирового ВВП. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что «экономическая мощь все больше концентрируется в городских центрах».

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

В топ-10 вошли такие города, как Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско и Шанхай. В список также попали два российских города: Москва заняла 17-е место с ВВП в 975,8 миллиарда долларов, а Санкт-Петербург оказался на 165 месте. Его ВВП составил 307,09 миллиарда долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»