EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россия начала продавать газ Китаю с огромной скидкой

2 минуты чтения 14:26

Компании из Китая покупают сжиженный природный газ (СПГ) у крупнейшего российского производителя — компании «Новатэк» — со скидкой в 30-40%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

По их словам, речь идет о продукции принадлежащего компании завода «Арктик СПГ-2», попавшего под западные санкции после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Собеседники агентства сообщили, что первую партию СПГ завод отправил в Китай 29 августа. При этом скидка, по данным издания, составила 3-4 доллара от базовой цены газа для азиатского рынка, которая составляла на тот момент 11 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

Как пишет Reuters, с тех пор в Китай было отправлено в общей сложности 14 партий СПГ, каждая из которых была продана со скидкой до 40%. Согласно подсчетам Reuters, партии продавались по цене от 28 до 32 миллионов долларов при том, что их рыночная стоимость составляла более 44 миллионов долларов.

Завод «Арктик СПГ-2», строительство которого обошлось «Новатэку» в 21 миллиард долларов, начал работу в декабре 2023. Однако, как пишет Reuters, из-за жестких западных санкций он не смог продать ни одной партии своей продукции вплоть до августа 2025 года. В связи с этим «Новатэк» терпел огромные издержки, тратя миллионы долларов на хранение произведенного на подсанкционном заводе СПГ. При этом часть продукции хранилась прямо в трюмах танкеров, дрейфовавших в море.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
Криминал10 минут чтения

Продажа СПГ с подсанкционного российского завода в Китай стала возможна, благодаря соответствующему разрешению, которое китайские компании получили от местного правительства, сообщили агентству два высокопоставленных источника в Пекине.

После этого танкеры с подсанкционным российским СПГ стали направляться в порт Бэйхай, принадлежащий китайской государственной компании PipeChina.

По словам одного из китайских трейдеров, ранее расположенный там терминал принимал топливо из разных стран, включая США. Однако с августа он специализируется исключительно на приеме российского СПГ. В связи с этим в отношении порта были введены санкции властями Великобритании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»