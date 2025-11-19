Россия начала продавать газ Китаю с огромной скидкой

Компании из Китая покупают сжиженный природный газ (СПГ) у крупнейшего российского производителя — компании «Новатэк» — со скидкой в 30-40%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.
По их словам, речь идет о продукции принадлежащего компании завода «Арктик СПГ-2», попавшего под западные санкции после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Собеседники агентства сообщили, что первую партию СПГ завод отправил в Китай 29 августа. При этом скидка, по данным издания, составила 3-4 доллара от базовой цены газа для азиатского рынка, которая составляла на тот момент 11 долларов за миллион британских тепловых единиц.
Как пишет Reuters, с тех пор в Китай было отправлено в общей сложности 14 партий СПГ, каждая из которых была продана со скидкой до 40%. Согласно подсчетам Reuters, партии продавались по цене от 28 до 32 миллионов долларов при том, что их рыночная стоимость составляла более 44 миллионов долларов.
Завод «Арктик СПГ-2», строительство которого обошлось «Новатэку» в 21 миллиард долларов, начал работу в декабре 2023. Однако, как пишет Reuters, из-за жестких западных санкций он не смог продать ни одной партии своей продукции вплоть до августа 2025 года. В связи с этим «Новатэк» терпел огромные издержки, тратя миллионы долларов на хранение произведенного на подсанкционном заводе СПГ. При этом часть продукции хранилась прямо в трюмах танкеров, дрейфовавших в море.
Продажа СПГ с подсанкционного российского завода в Китай стала возможна, благодаря соответствующему разрешению, которое китайские компании получили от местного правительства, сообщили агентству два высокопоставленных источника в Пекине.
После этого танкеры с подсанкционным российским СПГ стали направляться в порт Бэйхай, принадлежащий китайской государственной компании PipeChina.
По словам одного из китайских трейдеров, ранее расположенный там терминал принимал топливо из разных стран, включая США. Однако с августа он специализируется исключительно на приеме российского СПГ. В связи с этим в отношении порта были введены санкции властями Великобритании.