Россия начала продавать газ Китаю с огромной скидкой

Компании из Китая покупают сжиженный природный газ (СПГ) у крупнейшего российского производителя — компании «Новатэк» — со скидкой в 30-40%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

По их словам, речь идет о продукции принадлежащего компании завода «Арктик СПГ-2», попавшего под западные санкции после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Собеседники агентства сообщили, что первую партию СПГ завод отправил в Китай 29 августа. При этом скидка, по данным издания, составила 3-4 доллара от базовой цены газа для азиатского рынка, которая составляла на тот момент 11 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

Как пишет Reuters, с тех пор в Китай было отправлено в общей сложности 14 партий СПГ, каждая из которых была продана со скидкой до 40%. Согласно подсчетам Reuters, партии продавались по цене от 28 до 32 миллионов долларов при том, что их рыночная стоимость составляла более 44 миллионов долларов.

Завод «Арктик СПГ-2», строительство которого обошлось «Новатэку» в 21 миллиард долларов, начал работу в декабре 2023. Однако, как пишет Reuters, из-за жестких западных санкций он не смог продать ни одной партии своей продукции вплоть до августа 2025 года. В связи с этим «Новатэк» терпел огромные издержки, тратя миллионы долларов на хранение произведенного на подсанкционном заводе СПГ. При этом часть продукции хранилась прямо в трюмах танкеров, дрейфовавших в море.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали Криминал 10 минут чтения

Продажа СПГ с подсанкционного российского завода в Китай стала возможна, благодаря соответствующему разрешению, которое китайские компании получили от местного правительства, сообщили агентству два высокопоставленных источника в Пекине.

После этого танкеры с подсанкционным российским СПГ стали направляться в порт Бэйхай, принадлежащий китайской государственной компании PipeChina.

По словам одного из китайских трейдеров, ранее расположенный там терминал принимал топливо из разных стран, включая США. Однако с августа он специализируется исключительно на приеме российского СПГ. В связи с этим в отношении порта были введены санкции властями Великобритании.