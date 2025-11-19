Рэпер Птаха запутался в собственной истории о «расстрелянной деревне» на Донбассе

Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев), поддерживающий вторжение России в Украину, в интервью журналисту Юрию Дудю вновь рассказал историю, как испытал шок во время поездки на Донбасс в 2016 году. Музыкант утверждает, что тогда увидел деревню, которую украинский батальон «Айдар» якобы уничтожил за одну ночь. Однако название этой деревни Птаха вспомнить не смог и обещал «позвонить пацанам» для уточнения.

«Я свои тексты не помню, которые годами читаю, а ты хочешь, чтобы я название помнил», — заявил рэпер. Птаха описал, что в той деревне он видел разрушенные дома, разбросанные гильзы, тубусы от гранатометов и впервые в жизни услышал «адскую тишину», которая произвела на него очень сильно впечатление. Он также уточнил, что в деревне проживали 1500 человек в совокупности, но он не имел в виду, что погибли абсолютно все.

Когда Дудь спросил, что он испытывает, наблюдая разрушения, оставленные российской армией в украинских городах и селах, Птаха ответил, что ему «печально». По его словам, «любая война — это плохо», но иногда это «необходимое зло».

Рэпер попытался объяснить журналисту, что российские военные действуют гуманно, они дают мирным жителям время уйти. В целом, по его мнению, Россия «могла бы пройтись ковровыми по Украине, если бы действительно хотела ее уничтожить».

Птаха заверил, что жители Донбасса, с которыми он общался, испытывают радость оттого, что Россия «забирает» территории, потому что сами же считают эти территории российскими, а не украинскими.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли было избежать войны, Птаха заявил, что, по его мнению, «вариантов не было» и конфликт все равно бы произошел. Он добавил, что слышал принцип «не можешь нейтрализовать — управляй» и считает уместным применить его к этой ситуации. По его словам, если «суета все равно начнется» и развитие событий неизбежно, то лучше «начать ее так, чтобы самому оказаться в выигрышной позиции». Так Нуриев попытался объяснить, почему считает начало военных действий оправданным. В интервью Дудю он также объяснил, почему сам не пошел воевать.