EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Рэпер Птаха запутался в собственной истории о «расстрелянной деревне» на Донбассе

2 минуты чтения 14:02

Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев), поддерживающий вторжение России в Украину, в интервью журналисту Юрию Дудю вновь рассказал историю, как испытал шок во время поездки на Донбасс в 2016 году. Музыкант утверждает, что тогда увидел деревню, которую украинский батальон «Айдар» якобы уничтожил за одну ночь. Однако название этой деревни Птаха вспомнить не смог и обещал «позвонить пацанам» для уточнения.

«Я свои тексты не помню, которые годами читаю, а ты хочешь, чтобы я название помнил», — заявил рэпер. Птаха описал, что в той деревне он видел разрушенные дома, разбросанные гильзы, тубусы от гранатометов и впервые в жизни услышал «адскую тишину», которая произвела на него очень сильно впечатление. Он также уточнил, что в деревне проживали 1500 человек в совокупности, но он не имел в виду, что погибли абсолютно все.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Когда Дудь спросил, что он испытывает, наблюдая разрушения, оставленные российской армией в украинских городах и селах, Птаха ответил, что ему «печально». По его словам, «любая война — это плохо», но иногда это «необходимое зло». 

Рэпер попытался объяснить журналисту, что российские военные действуют гуманно, они дают мирным жителям время уйти. В целом, по его мнению, Россия «могла бы пройтись ковровыми по Украине, если бы действительно хотела ее уничтожить».

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

Птаха заверил, что жители Донбасса, с которыми он общался, испытывают радость оттого, что Россия «забирает» территории, потому что сами же считают эти территории российскими, а не украинскими.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли было избежать войны, Птаха заявил, что, по его мнению, «вариантов не было» и конфликт все равно бы произошел. Он добавил, что слышал принцип «не можешь нейтрализовать — управляй» и считает уместным применить его к этой ситуации. По его словам, если «суета все равно начнется» и развитие событий неизбежно, то лучше «начать ее так, чтобы самому оказаться в выигрышной позиции». Так Нуриев попытался объяснить, почему считает начало военных действий оправданным. В интервью Дудю он также объяснил, почему сам не пошел воевать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»