Поддерживающий войну рэпер Птаха объяснил нежелание идти на фронт

2 минуты чтения 13:23 | Обновлено: 13:39
Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев), который поддерживает Россию в войне с Украиной, дал интервью журналисту Юрию Дудю. В нем он объяснил причины, по которым не хочет идти на фронт.

«Ну, потому что мне не пришла повестка. Пришла бы, я бы пошел. Я бы не стал прятаться, бегать, как там Лев Прав, по каким-то горам, со своим рюкзачком, в панике. В принципе я и мои друзья мы собрали себе все, что надо, и оно лежит. Если нас позовут, мы пойдем», — заявил Птаха.

Тогда журналист спросил рэпера, почему тот не подписал контракт с Министерством обороны, так как «очевидно, что сейчас у государства есть потребность» в человеческих ресурсах. 

«Нет, подожди. Есть люди, которые идут за деньги туда. Я не готов идти за деньги никуда. То есть если меня позовут, и я должен буду пойти — я встану и пойду. Но идти за деньги и что-то суетить за деньги, то в этом отношении я не готов. Ну, я православный человек, для меня это неприемлемо», — утверждает артист.

Он также объяснил, что и так «помогает Родине», посещая оккупированный Донбасс и отправляя туда гуманитарную помощь. Сейчас, по его словам, он нужен стране живым и его миссия заключается в нахождении «в тылу». 

«И, извини, пожалуйста, но у меня двое детей и жена. У меня были такие мысли [отправиться на фронт], правда. Но жена увидела этот момент и говорит: “Даже не думай”. Я послушался не только жену, я послушался здравого смысла. И мне пацаны объяснили, что я больше сейчас принесу пользу здесь. Они сказали: “Придешь туда — тебя накроет какой-нибудь дрон или еще что-нибудь, и ни к чему хорошему это не приведет. А на своем месте ты можешь сделать очень многое: и денег собрать, и что-то прислать, и сказать, и озвучить, и вести какой-то свой фронт — медийный”», — рассказал рэпер.

Птаха заверил Дудя, что «не поддерживает войну», как и другие люди, у которых «с головой хоть чуть-чуть нормально». Рэпер утверждает, что его больше волнуют «пацаны» из России, которые находятся на войне. Дудь в ответ заявил, что такое поведение напоминает лицемерие.

Фото: вДудь / Youtube

