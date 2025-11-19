EN
Политика

Кремль ответил на реакцию Польши на диверсию в стране

2 минуты чтения 12:42 | Обновлено: 13:40

Решение польских властей закрыть генеральное консульство России в Гданьске является еще одним проявлением деградации двусторонних отношений между странами. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам Пескова, отношения Москвы и Варшавы «деградировали полностью». И очередной шаг польской стороны, по его мнению, лишь подтверждает этот факт. Он отметил, что закрытие консульства лишает стороны возможностей для поддержания консульских и дипломатических контактов. «Можно только выразить сожаление», — резюмировал представитель Кремля.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Отвечая на вопрос журналистов о возможных причинах такого решения польской стороны, Песков подчеркнул, что в Кремле не видят ему рационального объяснения и считают, что «это никак не связано со здравомыслием».

Ранее в среду стало известно, что МИД Польши готовит обращение к российской стороне о прекращении работы генконсульства. Как сообщают польские СМИ, соответствующая нота будет передана Москве в ближайшие часы. После ее отправки представительство в Гданьске фактически прекратит существование. Речь идет о последнем действующем консульстве России в стране.

До этого Варшава уже лишила аккредитации российское консульство в Кракове. То решение польские власти позиционировали как ответ на поджог крупного рынка в столице, который, по версии следствия, был организован в интересах российских спецслужб. Министр иностранных дел Радослав Сикорский подчеркнул, что последствия инцидента выходят за рамки обычных диверсий.

«Когда целью шпионско-диверсионной деятельности являются человеческие жертвы, то мы имеем дело не с диверсией, а с государственным террором», — заявил он. В этих условиях, по словам министра, он «принял решение отозвать согласие на функционирование российского консульства — последнего — в Гданьске».

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

При этом Сикорский добавил, что польские власти не намерены полностью разрывать дипломатические отношения с Россией. Российское посольство в Варшаве продолжит работу, поскольку, как отметил министр, дипломатические контакты сохраняют и другие страны, на территории которых происходили инциденты, рассматриваемые как диверсия или терроризм.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что спецслужбам удалось установить личности в подозреваемых в подрыве 17 ноября железной дороги, ведущей в Украину. По его словам, речь идет о гражданах Украины, которые сотрудничали с российской разведкой.

