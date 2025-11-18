EN
Политика

Польша связала с Россией подрыв железной дороги

2 минуты чтения 14:09 | Обновлено: 17:49

Спецслужбы «с востока» могли организовать взрыв на польской железной дороге, заявил в интервью RMF24 пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский.

«Все указывает на то, что мы можем смело сказать, что этот террористический акт был инициирован спецслужбами с востока», — заявил представитель польских спецслужб. Добжинский сообщил, что расследование ведется, но отказался сообщить подробности.

По мнению.чиновника, российские силовики «очень заинтересованы» в информации о работе польских спецслужб. «Организаторы [этих диверсий], а все указывает на то, что это российские спецслужбы, очень хотели бы знать, куда направлено расследование, за какие ниточки дергают наши сотрудники, какие нити они пытаются отследить», — сказал чиновник.

«Российская разведка хочет дезорганизовать наше общество, запугать нас. Они обязательно попытаются этим воспользоваться», — добавил Добжинский.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что спецслужбам удалось установить личности в подозреваемых в подрыве железной дороги, ведущей в Украину. По его словам, речь идет о «гражданине Украины», которой в мае был осужден во Львове за диверсии и проживал в Беларуси, и «жителе Донбасса». Оба подозреваемых, по информации польского премьера, сотрудничали с российской разведкой и перешли польско-беларусскую границу «сразу после взрыва».

Взрыв на железной дороге Варшава-Люблин в районе деревни Мика произошел 17 ноября произошел. Туск тогда заявил, что это был акт диверсии с использованием взрывчатки. По данным корреспондента RFM FM, польские власти сразу установили, кто купил две сим-карты для смартфонов, с помощью которых был организован взрыв.

