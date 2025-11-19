СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти

Обозреватель Холман Дженкинс в колонке для The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин, вероятно, видит в завершении войны в Украине, достигнутом с помощью переговоров, угрозу своей власти.
Такой вывод Дженкинс сделал на основании нового отчета американской разведки, который, как он утверждает, разошелся в Капитолии. В нем, в частности, сказано, что Путин не может оправдать гибель людей на войне и высокие траты на оборонный сектор, из-за чего он считает необходимым продолжать боевые действия.
В подтверждение этого мнения Дженкинс привел слова эксперта по российской экономике Андерса Аслунда. «Россия больше не пытается выиграть войну. Она стремится к длительной войне, которую она сможет продолжать <…> Что происходит, когда война заканчивается? Два миллиона ветеранов войны вернутся домой и спросят: “Зачем вы, Владимир Путин, это сделали?” И на это нет вразумительного ответа», — считает Аслунд.
Историк Марк Галеотти, в свою очередь, назвал Путина «стариком в бункере», который «парализован неопределенностью» перед предложениями по заключению мира президента США Дональда Трампа. Они, по мнению Галеотти, могли бы позволить Путину завершить дорогостоящую и не приносящую пользы военную кампанию.
В то же время Дженкинс пишет, что в случае завершения войны около 700 тысяч подписавших бессрочные контракты российских военнослужащих вернутся домой «жестоко измученные и травмированные». Причем среди них будет много осужденных, которые отправились на войну, ради освобождения из колоний.
Российские власти в этом случае будут вынуждены объявить о победе в войне, что вызовет множество дискуссий, а силовики «устанут» их подавлять. Одновременно с этим родственники военных и сами российские солдаты, оставшиеся в живых, получат новый стимул для оплакивания жертв войны и требований компенсаций.