Загрязнение Невы может оставить Петербург без питьевой воды

Жители Санкт-Петербурга могут остаться без питьевой воды из-за возможного отравления Невы. Об угрозе заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он уже направил обращение в Генеральную прокуратуру, сообщает RTVI.
По словам Миронова, риски связаны с аварией на Выборгском канализационном коллекторе, которая произошла 20 октября в районе улицы Харченко. Из-за провала грунта неочищенные сточные воды ушли в Муринский ручей, а затем в реку Охту. При дальнейшем распространении стоков загрязнения могут попасть в Неву, которая является основным источником питьевой воды для города. Это создает прямую угрозу для жителей Петербурга.
По словам Миронова, информация об ухудшении экологической ситуации поступила к нему от председателя Совета петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой. Она сообщила, что местные жители жалуются на устойчивый неприятный запах в районе Охты, а на берегах реки начала появляться мертвая рыба. Все эти признаки, по ее словам, появились уже после аварии на коллекторе.
В своем запросе к генеральному прокурору парламентарий попросил провести проверку и «не допустить нарушения норм экологического законодательства». Он также призвал принять меры прокурорского реагирования и привлечь к ответственности всех, кто может быть виновен в произошедшем.
Ранее в Ленинградской области был зафиксирован еще один серьезный эпизод загрязнения Невы. В конце сентября жители города Отрадное заметили на поверхности реки радужную пленку, а проверка Росприроднадзора показала многократное превышение концентрации нефтепродуктов в воде и почве. Специалисты связывали это с деятельностью ранее существовавшего Ленинградского мачтопропиточного завода. На его территории работала котельная на дизельном топливе с сетью подземных трубопроводов, и при ликвидации предприятия могли произойти аварийные утечки.
Только за текущий год в Неве и ее притоках зарегистрированы десятки превышений по нефтепродуктам и металлам, отмечают экологи. А самой загрязненной малой рекой Петербурга, по данным Росгидромета, признана Охта.