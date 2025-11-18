EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Загрязнение Невы может оставить Петербург без питьевой воды

2 минуты чтения 10:10

Жители Санкт-Петербурга могут остаться без питьевой воды из-за возможного отравления Невы. Об угрозе заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он уже направил обращение в Генеральную прокуратуру, сообщает RTVI.

По словам Миронова, риски связаны с аварией на Выборгском канализационном коллекторе, которая произошла 20 октября в районе улицы Харченко. Из-за провала грунта неочищенные сточные воды ушли в Муринский ручей, а затем в реку Охту. При дальнейшем распространении стоков загрязнения могут попасть в Неву, которая является основным источником питьевой воды для города. Это создает прямую угрозу для жителей Петербурга.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

По словам Миронова, информация об ухудшении экологической ситуации поступила к нему от председателя Совета петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой. Она сообщила, что местные жители жалуются на устойчивый неприятный запах в районе Охты, а на берегах реки начала появляться мертвая рыба. Все эти признаки, по ее словам, появились уже после аварии на коллекторе.

В своем запросе к генеральному прокурору парламентарий попросил провести проверку и «не допустить нарушения норм экологического законодательства». Он также призвал принять меры прокурорского реагирования и привлечь к ответственности всех, кто может быть виновен в произошедшем.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Ранее в Ленинградской области был зафиксирован еще один серьезный эпизод загрязнения Невы. В конце сентября жители города Отрадное заметили на поверхности реки радужную пленку, а проверка Росприроднадзора показала многократное превышение концентрации нефтепродуктов в воде и почве. Специалисты связывали это с деятельностью ранее существовавшего Ленинградского мачтопропиточного завода. На его территории работала котельная на дизельном топливе с сетью подземных трубопроводов, и при ликвидации предприятия могли произойти аварийные утечки.

Только за текущий год в Неве и ее притоках зарегистрированы десятки превышений по нефтепродуктам и металлам, отмечают экологи. А самой загрязненной малой рекой Петербурга, по данным Росгидромета, признана Охта.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле