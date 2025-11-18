EN
Общество

Ученые рассказали о влиянии экстремальной погоды на психику людей

2 минуты чтения 08:23

Серия разрушительных штормов и температурных рекордов в Гонконге и других регионах мира вызывает рост тревожных расстройств и депрессии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследования университетов Гонконга, Дублина и Буффало.

В конце сентября на Гонконг обрушился супертайфун Ragasa, ставший вторым за год штормом с наивысшим уровнем опасности в регионе. Месяцем ранее, 5 августа, город пережил 11-часовой ливень, вызвавший сильные наводнения. Октябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1884 года. Всемирная метеорологическая организация ранее сообщила, что в 2024 году зафиксировано 151 «беспрецедентное» экстремальное погодное событие.

По данным исследователей из Тринити-колледжа в Дублине, хронические климатические стрессы, такие как нехватка продовольствия и воды из-за засух, провоцируют кризис психического здоровья. Особенно сильно это отражается на подростках в регионах, где последствия изменения климата ощущаются наиболее остро, например на Мадагаскаре. У многих наблюдаются симптомы тревожности, депрессии и ощущение безысходности.

В ноябре 2025 года ученые Университета Буффало установили связь между активным использованием социальных сетей и ощущением «климатической обреченности» — убеждением, что глобальное потепление достигло точки невозврата. Исследование, опубликованное ранее в журнале Nature Sustainability, также предсказывает, что из-за роста температуры треть населения Земли к середине века будет жить за пределами комфортной климатической зоны, что приведет к потере работы, миграции и росту конфликтов.

Американский психолог Сьюзан Клейтон из Колледжа Вустера отмечает, что жара напрямую влияет на настроение и когнитивные функции. «Высокие температуры ухудшают самочувствие, усиливают раздражительность и снижают способность концентрироваться», — сказала она. Ученые также установили, что длительное воздействие жары повышает уровень тревожности, особенно среди пожилых людей, детей и пациентов с хроническими расстройствами.

Экологический психолог Генри Нг из Гонконгского университета пояснил, что повышение температуры усиливает агрессию и снижает готовность к сотрудничеству. По его словам, это может объяснять, почему уровень преступности в жаркие периоды года традиционно выше. Он советует использовать практики осознанности, например дыхательные упражнения, чтобы снизить влияние жары на психику.

Экологический психолог Кевин Там из Гонконгского университета науки и технологий подчеркнул, что экстремальная погода вызывает стресс не только из-за угрозы жизни, но и потому, что нарушает привычные формы социальной активности. «Многие мои студенты чувствуют беспомощность перед изменением климата, — отметил Там. — Я стараюсь показать им, что можно быть частью решения — через исследования и совместные проекты».

Специалисты подчеркивают, что меры против климатической тревожности должны приниматься как на уровне личности, так и государства. По словам Клейтон, необходимы инфраструктурные проекты, повышающие устойчивость общества — от создания центров охлаждения и озеленения городов до защиты водно-болотных угодий. Она также рекомендует развивать систему психологической помощи и программы саморазвития, чтобы помочь людям справляться со стрессом.

