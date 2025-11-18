Ученые рассказали о влиянии экстремальной погоды на психику людей

Серия разрушительных штормов и температурных рекордов в Гонконге и других регионах мира вызывает рост тревожных расстройств и депрессии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследования университетов Гонконга, Дублина и Буффало.

В конце сентября на Гонконг обрушился супертайфун Ragasa, ставший вторым за год штормом с наивысшим уровнем опасности в регионе. Месяцем ранее, 5 августа, город пережил 11-часовой ливень, вызвавший сильные наводнения. Октябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1884 года. Всемирная метеорологическая организация ранее сообщила, что в 2024 году зафиксировано 151 «беспрецедентное» экстремальное погодное событие.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

По данным исследователей из Тринити-колледжа в Дублине, хронические климатические стрессы, такие как нехватка продовольствия и воды из-за засух, провоцируют кризис психического здоровья. Особенно сильно это отражается на подростках в регионах, где последствия изменения климата ощущаются наиболее остро, например на Мадагаскаре. У многих наблюдаются симптомы тревожности, депрессии и ощущение безысходности.

В ноябре 2025 года ученые Университета Буффало установили связь между активным использованием социальных сетей и ощущением «климатической обреченности» — убеждением, что глобальное потепление достигло точки невозврата. Исследование, опубликованное ранее в журнале Nature Sustainability, также предсказывает, что из-за роста температуры треть населения Земли к середине века будет жить за пределами комфортной климатической зоны, что приведет к потере работы, миграции и росту конфликтов.

Американский психолог Сьюзан Клейтон из Колледжа Вустера отмечает, что жара напрямую влияет на настроение и когнитивные функции. «Высокие температуры ухудшают самочувствие, усиливают раздражительность и снижают способность концентрироваться», — сказала она. Ученые также установили, что длительное воздействие жары повышает уровень тревожности, особенно среди пожилых людей, детей и пациентов с хроническими расстройствами.

Экологический психолог Генри Нг из Гонконгского университета пояснил, что повышение температуры усиливает агрессию и снижает готовность к сотрудничеству. По его словам, это может объяснять, почему уровень преступности в жаркие периоды года традиционно выше. Он советует использовать практики осознанности, например дыхательные упражнения, чтобы снизить влияние жары на психику.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

Экологический психолог Кевин Там из Гонконгского университета науки и технологий подчеркнул, что экстремальная погода вызывает стресс не только из-за угрозы жизни, но и потому, что нарушает привычные формы социальной активности. «Многие мои студенты чувствуют беспомощность перед изменением климата, — отметил Там. — Я стараюсь показать им, что можно быть частью решения — через исследования и совместные проекты».

Специалисты подчеркивают, что меры против климатической тревожности должны приниматься как на уровне личности, так и государства. По словам Клейтон, необходимы инфраструктурные проекты, повышающие устойчивость общества — от создания центров охлаждения и озеленения городов до защиты водно-болотных угодий. Она также рекомендует развивать систему психологической помощи и программы саморазвития, чтобы помочь людям справляться со стрессом.