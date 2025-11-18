EN
Психологи рассказали о «самых рискованных» решениях людей

2 минуты чтения 00:55 18 ноября

Исследователи Ренато Фрей и Оливия Фишер из Цюрихского университета опросили 4380 жителей Швейцарии, чтобы составить рейтинг самых рискованных, по их мнению, решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.

«Наша главная цель заключалась в том, чтобы попытаться извлечь реальный опыт людей из реальной жизни», — рассказал Фрей. По его словам, раньше исследователи сами придумывали сценарии, которые считали рискованными, и предлагали их респондентам. Однако поскольку эти сценарии обычно основаны на теориях и парадигмах, разработанных десятилетия назад, «есть риск, что мы изучаем устаревшие явления», добавил Фрей.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

Отмечается, что в рамках своего опроса Фрей и Фишер не предоставляли участникам варианты ответа, а просили самостоятельно описать тот или иной случай, когда им пришлось сделать рискованный выбор. При этом формулировка вопроса отличалась у разных респондентов: одних спрашивали о случаях из их личной биографии, других — о тех решениях, которые принимал кто-то из окружения человека. Вопросы также отличались по тому, какое окончательное решение принял респондент: одних участников попросили описать, когда они выбрали более рискованный вариант, а других — выбор более безопасного.

Исследователи намерено не уточнили, что именно они подразумевают под термином «рискованный выбор», чтобы он ассоциировался как с выбором с элементами случайности, подобном игре в рулетку, так и с выбором с неизвестными последствиями. К последним эксперты отнесли создание стартапа.

Вне зависимости от демографических характеристик наиболее часто упоминаемым рискованным выбором оказалось устройство на новую работу. За ним идет увольнение с работы без наличия других вариантов трудоустройства.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

«Это было довольно интересное открытие», — сказал Фрей. Он отметил, что исследователи иногда отдают приоритет здоровью или отдыху при оценке частоты рискованного поведения в реальной жизни. «Но, согласно нашим данным, все происходит скорее наоборот. В первую очередь люди думают о рискованном выборе профессии», — добавил Фрей.

Далее в рейтинге идут инвестирование денег, вождение машины, открытие собственного дела, покупка недвижимости, решение пойти на хирургическую операцию, женитьба, вакцинация и эмиграция. Всего исследователи выделили сто рискованных решений.

Отмечается, что исследование выявило некоторые гендерные и возрастные закономерности. Например, увольнение с работы — распространенный рискованный выбор для молодых людей, в то время как люди старшего возраста, как правило, больше беспокоятся о том, стоит ли соглашаться на новую работу.

