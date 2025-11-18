Психологи рассказали о «самых рискованных» решениях людей

Исследователи Ренато Фрей и Оливия Фишер из Цюрихского университета опросили 4380 жителей Швейцарии, чтобы составить рейтинг самых рискованных, по их мнению, решений. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science.

«Наша главная цель заключалась в том, чтобы попытаться извлечь реальный опыт людей из реальной жизни», — рассказал Фрей. По его словам, раньше исследователи сами придумывали сценарии, которые считали рискованными, и предлагали их респондентам. Однако поскольку эти сценарии обычно основаны на теориях и парадигмах, разработанных десятилетия назад, «есть риск, что мы изучаем устаревшие явления», добавил Фрей.

Отмечается, что в рамках своего опроса Фрей и Фишер не предоставляли участникам варианты ответа, а просили самостоятельно описать тот или иной случай, когда им пришлось сделать рискованный выбор. При этом формулировка вопроса отличалась у разных респондентов: одних спрашивали о случаях из их личной биографии, других — о тех решениях, которые принимал кто-то из окружения человека. Вопросы также отличались по тому, какое окончательное решение принял респондент: одних участников попросили описать, когда они выбрали более рискованный вариант, а других — выбор более безопасного.

Исследователи намерено не уточнили, что именно они подразумевают под термином «рискованный выбор», чтобы он ассоциировался как с выбором с элементами случайности, подобном игре в рулетку, так и с выбором с неизвестными последствиями. К последним эксперты отнесли создание стартапа.

Вне зависимости от демографических характеристик наиболее часто упоминаемым рискованным выбором оказалось устройство на новую работу. За ним идет увольнение с работы без наличия других вариантов трудоустройства.

«Это было довольно интересное открытие», — сказал Фрей. Он отметил, что исследователи иногда отдают приоритет здоровью или отдыху при оценке частоты рискованного поведения в реальной жизни. «Но, согласно нашим данным, все происходит скорее наоборот. В первую очередь люди думают о рискованном выборе профессии», — добавил Фрей.

Далее в рейтинге идут инвестирование денег, вождение машины, открытие собственного дела, покупка недвижимости, решение пойти на хирургическую операцию, женитьба, вакцинация и эмиграция. Всего исследователи выделили сто рискованных решений.

Отмечается, что исследование выявило некоторые гендерные и возрастные закономерности. Например, увольнение с работы — распространенный рискованный выбор для молодых людей, в то время как люди старшего возраста, как правило, больше беспокоятся о том, стоит ли соглашаться на новую работу.