Россиянки рассказали о желании «подправить» мужчин

Большинство россиянок хотят повлиять на своих партнеров, чтобы их «подправить». Причем более трети из них убеждены, что желание перемен обусловлено любовью и стремлением расти вместе. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на опрос, проведенный приложением для знакомств Mamba.

Согласно его результатам, 38% россиянок пытались изменить своих партнеров сознательно, а 22% не замечали, что пытаются повлиять на их привычки. В то же время большинство опрошенных мужчин рассказали, что попытки добиться изменений они воспринимают скорее как давление, нежели как заботу. Так, 60% из них готовы меняться только в том случае, если они сами примут такое решение, а 22% мужчин считают, что их бессмысленно пытаться изменить.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

«Афиша Daily» отмечает, что желание изменить партнеров воспринимается женщинами и мужчинами по-разному. Женщины уверены, что они пытаются улучшить отношения, тогда как у мужчин такие попытки вызывают сопротивление и злость в 19% случаев и желание расстаться — в 14%. Еще 10% мужчин заявили, что они чувствуют себя участниками «учебного проекта».

В то же время каждая пятая женщина считает, что изменения их партнеров пошли им на пользу. При этом почти половина респонденток отметили, что их поведение привело к конфликтам и напряжению в отношениях. Только 8% мужчин заявили о готовности меняться, если они почувствуют, что их отношения могут закончиться.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

Россияне также рассказали, что попытки изменить мужчин в паре часто приводили к разрыву. Среди мужчин доля тех, кто заканчивал отношения в этом случае, составила 50%, среди женщин — почти треть.

По данным Mamba, чуть менее половины россиян считают изменения партнеров необходимыми, а еще треть заявили, что в отношениях сначала нужно принять то, что уже имеется, и затем «мягко корректировать» какие-либо моменты. Четверть опрошенных считают, что они готовы принять партнеров такими, какие они есть.