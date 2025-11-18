Россиянки рассказали о желании «подправить» мужчин

Большинство россиянок хотят повлиять на своих партнеров, чтобы их «подправить». Причем более трети из них убеждены, что желание перемен обусловлено любовью и стремлением расти вместе. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на опрос, проведенный приложением для знакомств Mamba.
Согласно его результатам, 38% россиянок пытались изменить своих партнеров сознательно, а 22% не замечали, что пытаются повлиять на их привычки. В то же время большинство опрошенных мужчин рассказали, что попытки добиться изменений они воспринимают скорее как давление, нежели как заботу. Так, 60% из них готовы меняться только в том случае, если они сами примут такое решение, а 22% мужчин считают, что их бессмысленно пытаться изменить.
«Афиша Daily» отмечает, что желание изменить партнеров воспринимается женщинами и мужчинами по-разному. Женщины уверены, что они пытаются улучшить отношения, тогда как у мужчин такие попытки вызывают сопротивление и злость в 19% случаев и желание расстаться — в 14%. Еще 10% мужчин заявили, что они чувствуют себя участниками «учебного проекта».
В то же время каждая пятая женщина считает, что изменения их партнеров пошли им на пользу. При этом почти половина респонденток отметили, что их поведение привело к конфликтам и напряжению в отношениях. Только 8% мужчин заявили о готовности меняться, если они почувствуют, что их отношения могут закончиться.
Россияне также рассказали, что попытки изменить мужчин в паре часто приводили к разрыву. Среди мужчин доля тех, кто заканчивал отношения в этом случае, составила 50%, среди женщин — почти треть.
По данным Mamba, чуть менее половины россиян считают изменения партнеров необходимыми, а еще треть заявили, что в отношениях сначала нужно принять то, что уже имеется, и затем «мягко корректировать» какие-либо моменты. Четверть опрошенных считают, что они готовы принять партнеров такими, какие они есть.