Россияне полюбили отели только для взрослых

Представители российских туроператоров рассказали о новом тренде среди путешественников, которые стали выбирать отели только для взрослых, куда не заселяют людей младше 16 или в некоторых случаях 18 лет. Об этом сообщает «Турдом».

По данным оператора TEZ TOUR, спрос на такие отели в Египте вырос на 29%, на Мальдивах — на 13%, а на Кубе — в два раза. Отмечается, что отели для взрослых выбирают не только пенсионеры, но и молодежь. Так, в ITM group рассказали, что среди российских туристов есть много пар без детей в возрасте 35 лет и старше, которые не хотят сталкиваться с шумом во время отдыха.

О росте спроса на отели без детей рассказали и другие туроператоры. По данным Coral Travel, в Турции такие отели стали популярнее на 20% по сравнению с прошлым годом, а в Египте — на 30%. Аналогичную тенденцию также заметили специалисты сервиса «Островок».

«Подобная концепция сродни гурманству. Люди акцентируются на том, что им нужнее. Недавно удивилась: очень активные клиенты поехали в пустынный отель в Абу-Даби — как раз ради спокойствия. Выбирали из нескольких вариантов, но предпочли совсем интровертный. Остались сверхдовольны», – рассказала директор турагентства RTCENTR_Путешествия Оксана Анохина.

В то же время «Турдом» пишет, что пока отелей только для взрослых не так много. Например, в Турции из более чем полутора тысяч отелей, с которыми сотрудничает Coral Travel, не заселяют детей только 70, а в Египте — 30 из 400. Однако другие отели стали разрабатывать услуги, схожие с форматом отелей для взрослых. Например, они начали выделять отдельные зоны для комфортного отдыха, куда не допускают детей.

При этом некоторые туристы пожаловались, что взрослые путешественники могут вести себя очень шумно и мешать другим отдыхающим, пользуясь отсутствием детей в отеле, из-за чего концепция отелей только для взрослых не оправдывается. Однако, по прогнозам туроператоров, в будущем спрос на такие отели будет расти.