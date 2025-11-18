EN
Общество

Россияне полюбили отели только для взрослых

2 минуты чтения 21:07

Представители российских туроператоров рассказали о новом тренде среди путешественников, которые стали выбирать отели только для взрослых, куда не заселяют людей младше 16 или в некоторых случаях 18 лет. Об этом сообщает «Турдом».

По данным оператора TEZ TOUR, спрос на такие отели в Египте вырос на 29%, на Мальдивах — на 13%, а на Кубе — в два раза. Отмечается, что отели для взрослых выбирают не только пенсионеры, но и молодежь. Так, в ITM group рассказали, что среди российских туристов есть много пар без детей в возрасте 35 лет и старше, которые не хотят сталкиваться с шумом во время отдыха.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

О росте спроса на отели без детей рассказали и другие туроператоры. По данным Coral Travel, в Турции такие отели стали популярнее на 20% по сравнению с прошлым годом, а в Египте — на 30%. Аналогичную тенденцию также заметили специалисты сервиса «Островок».

«Подобная концепция сродни гурманству. Люди акцентируются на том, что им нужнее. Недавно удивилась: очень активные клиенты поехали в пустынный отель в Абу-Даби — как раз ради спокойствия. Выбирали из нескольких вариантов, но предпочли совсем интровертный. Остались сверхдовольны», – рассказала директор турагентства RTCENTR_Путешествия Оксана Анохина.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

В то же время «Турдом» пишет, что пока отелей только для взрослых не так много. Например, в Турции из более чем полутора тысяч отелей, с которыми сотрудничает Coral Travel, не заселяют детей только 70, а в Египте — 30 из 400. Однако другие отели стали разрабатывать услуги, схожие с форматом отелей для взрослых. Например, они начали выделять отдельные зоны для комфортного отдыха, куда не допускают детей.

При этом некоторые туристы пожаловались, что взрослые путешественники могут вести себя очень шумно и мешать другим отдыхающим, пользуясь отсутствием детей в отеле, из-за чего концепция отелей только для взрослых не оправдывается. Однако, по прогнозам туроператоров, в будущем спрос на такие отели будет расти.

