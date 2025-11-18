В Европе заявили о необходимости прямых переговоров с Россией

Объединенная Европа должна рано или поздно начать прямые переговоры с Москвой/ Об этом в интервью американскому изданию Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Когда бы ни наступил момент [для прямых переговоров], а он наступит на каком-то этапе… это нужно будет скоординировать», — сказал он, комментируя предложение начать переговоры с Москвой, с которым ранее выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В то же время финский президент отметил, что лучший способ добиться прекращения огня в Украине и усадить Владимира Путина за стол переговоров — продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Киев.
При этом он приветствовал действия администрации президента США Дональда Трампа, которая усиливает санкции против России. Стубб отметил, что раньше глава Белого дома использовал в отношении Москвы «пряники», но теперь перешел в «режим кнута».
Накануне финский президент заявил, что Путин упустил шанс на встречу с Трампом. «[Отмена встречи стала] еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них был шанс, но они его упустили», — сказал Стубб.
В тот же день Трамп пригрозил «очень жесткими санкциями» торговым партнерам России, заявив о поддержке разработанного американскими сенаторами законопроекта о «сокрушительных санкциях».
«Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. <…> Они могут добавить к этому Иран», — сказал глава Белого дома.
Законопроект, о котором идет речь, еще в минувшем апреле представили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Документ предусматривает введение США 500% импортных пошлин на товары из стран, которые закупают российские нефть, газ, уран и другие продукты, в том случае, если Россия не согласится на заключение мира с Украиной.