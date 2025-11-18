В Европе заявили о необходимости прямых переговоров с Россией

Объединенная Европа должна рано или поздно начать прямые переговоры с Москвой/ Об этом в интервью американскому изданию Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Когда бы ни наступил момент [для прямых переговоров], а он наступит на каком-то этапе… это нужно будет скоординировать», — сказал он, комментируя предложение начать переговоры с Москвой, с которым ранее выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В то же время финский президент отметил, что лучший способ добиться прекращения огня в Украине и усадить Владимира Путина за стол переговоров — продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Киев.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

При этом он приветствовал действия администрации президента США Дональда Трампа, которая усиливает санкции против России. Стубб отметил, что раньше глава Белого дома использовал в отношении Москвы «пряники», но теперь перешел в «режим кнута».

Накануне финский президент заявил, что Путин упустил шанс на встречу с Трампом. «[Отмена встречи стала] еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них был шанс, но они его упустили», — сказал Стубб.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

В тот же день Трамп пригрозил «очень жесткими санкциями» торговым партнерам России, заявив о поддержке разработанного американскими сенаторами законопроекта о «сокрушительных санкциях».

«Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. <…> Они могут добавить к этому Иран», — сказал глава Белого дома.

Законопроект, о котором идет речь, еще в минувшем апреле представили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Документ предусматривает введение США 500% импортных пошлин на товары из стран, которые закупают российские нефть, газ, уран и другие продукты, в том случае, если Россия не согласится на заключение мира с Украиной.