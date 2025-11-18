Биткоин рухнул ниже 90 тысяч долларов

Курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — в ночь на 18 ноября опустился ниже 90 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов криптобиржи Binance. Затем произошла небольшая коррекция.

Bloomberg отмечает, что последний раз курс биткоина находился ниже этого уровня семь месяцев назад. В минувшем апреле он падал до 74 тысяч долларов. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о введении масштабных пошлин.

Текущее снижение происходит спустя полтора месяца после того, как биткоин обновил исторический максимум. В начале октября его курс достигал 126,2 тысячи долларов. С тех пор цена криптовалюты находится в нисходящем тренде.

Основной причиной давления на крипторынок аналитики называют неопределенность в отношении дальнейшей политики ФРС США. Глава регулятора Джером Пауэлл ранее заявил, что не уверен в возможности снижения ставки в декабре. По словам ведущего аналитика Bitget Research Райана Ли, именно охлаждение американского фондового рынка и распродажа технологических акций стали непосредственным триггером обвала биткоина.

Эксперты также отмечают проблемы в секторе искусственного интеллекта и отток средств из американских криптофондов, уточняет Bloomberg.

Некоторые аналитики допускают, что падение биткоина может вызвать маржинальные требования у розничных инвесторов и привести к вынужденным продажам других активов. Таким образом, давление на рынок усилится. По словам экспертов, в течение года криптовалюты росли параллельно с акциями на фоне ожиданий технологического рывка, однако эти настроения начали ослабевать.

Райан Ли прогнозирует, что при снижении волатильности и более мягких сигналах от ФРС курс биткоина может восстановиться до диапазона 105–115 тысяч долларов к концу декабря.