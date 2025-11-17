EN
Общество

Россия запустит «военные туры» по оккупированным территориям Украины

2 минуты чтения 00:25

В оккупированных частях украинской Донецкой области организуют «военный туризм», сообщил РИА «Новости» замглавы правительства самопровозглашенной ДНР Кирилл Макаров. В эту программу планируется вложить более миллиарда рублей из бюджета.

«К большому сожалению, часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий», — отметил чиновник. По его оценке, на восстановление разрушенных гостиниц нужно потратить не менее миллиарда рублей — эту сумму он сам считает «преуменьшенной».

Макаров назвал территорию Донецкой области «местом боевой славы», связанным с освобождением Донбасса в 1943 году и российским вторжением в Украину в 2014 году. «Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов. Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать», —рассказал он.

По словам замглавы администрации ДНР, власти работают над национальным проектом «Туризм-гостеприимство» и создают маршруты, по которым будут возить туристов. Участникам «военных туров» расскажут об «истории и предпосылках вооруженного конфликта».

«Те боевые действия, которые проходят на территории Донбасса, должны лечь в основу воспитательных материалов, учебников, архивной работы. Поэтому необходимо эту работу проводить, необходимо всю эту историю структурировать, чтобы люди уже понимали, по какому маршруту они приезжают, где они должны остановиться, что они должны посмотреть в первую очередь, что потом посмотреть, те или иные экспонаты», — считает чиновник.

После начала полномасштабного вторжения на подконтрольной России территории Донецкой области начался кризис водоснабжения. В августе эту проблему признал Владимир Путин. По данным «Медузы», в сентябре жители Донбасса продолжали жаловаться на дефицит воды.

