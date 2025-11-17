EN
Расстроенный до слез из-за неприветливой соседки двухлетний мальчик стал звездой соцсетей

2 минуты чтения 10:26

В социальных сетях пользователи запустили флешмоб в поддержку двухлетнего мальчика из Москвы, с которым не поздоровалась соседка. Видео с расстроенным до слез ребенком распространилось в России и за ее пределами, и теперь мальчику передают привет не только простые пользователи, но и знаменитости.

В конце сентября россиянка Анастасия Кондратюк опубликовала видео, в котором ее сын, двухлетний Аристарх, несколько раз здоровается с соседкой, однако та проходит мимо и никак не реагирует. Позже мать объяснила расстроенному до слез ребенку, что он «очень добрый и вежливый», а люди просто «могут быть заняты и не отвечать».  

«На самом деле они все козлы, но об этом ты узнаешь, когда вырастешь», — добавила женщина, когда сын ее уже не слышал. 

Видео набрало более пяти миллионов просмотров в инстаграме и собрало более 11 тысяч комментариев, в которых пользователи стали передавать приветы Аристарху из разных регионов России и других стран мира. Некоторые из них также предложили запустить флешмоб в поддержку ребенка и записать ему видео-привет.

«Хирурги откликнулись, бортпроводники, пилоты, очень много людей с СВО откликнулось, потому что они, видно, насколько им сейчас тяжело, сложно. Сидели в окопах, говорили, что вернулись только после задания», — рассказала Кондратюк в интервью РЕН ТВ.

Вскоре к флешмобу присоединились и знаменитости. Среди них оказались, в частности, народные артисты России известные цирковые дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные.

«Мы с братом увидели очень трогательное видео. Наверное, кто-то из вас тоже вчера наткнулся на него в интернете. Когда маленький мальчик, буквально там два-три года, Аристарх его зовут, поздоровался со взрослой женщиной, а она проигнорировала его», — сказал зрителям Эдгард Запашный, выступая на арене цирка.

17 ноября Аристарху передал привет и фронтмен рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. «С детства нужно и желательно здороваться абсолютно со всеми. Но если кто-то с вами не поздоровался, ничего страшного – другой и поздоровается. Я вам желаю счастья, вы большой молодец. Растите-растите-растите-растите и здоровайтесь всегда», — сказал он.

Об истории мальчика узнал и турецкий певец, исполнитель хита «Bu kadar mi» Эмре Алтуг. Он поздоровался с мальчиком и передал ему привет «от всей Турции». 

