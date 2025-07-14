Германия готова «убивать российских солдат» в случае нападения на страны НАТО

Армия Германии будет готова «убивать российских солдат» в случае нападения Москвы на одну из стран-членов НАТО. Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам министра, в Германии долгие годы сохранялась культура военной сдержанности в ответ на ужасы Второй мировой войны. Однако армия страны готова ответить «если сдерживание не сработает и Россия нападет».

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«Но я бы вам посоветовал просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они прекрасно знают свою работу», — утверждает министр.

По его словам, сейчас для сохранения мира необходимо говорить с позиций силы — «на уровне глаз». «Не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять, что мы знаем, на что способны. Мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или что не будем защищать себя», — добавил Писториус.

Он рассказал, что британцы, американцы и французы защищали восточный фланг Германии. А сегодня, по его словам, восточный фланг — это «Литва, страны Балтии и Польша». «И мы должны внести свой вклад», — подчеркнул Писториус.

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Министр обороны отметил, что немецкое общество быстрее, чем он ожидал, приняло необходимость перевооружения. По словам Писториуса, большинство граждан, согласно опросам, поддерживают увеличение оборонного бюджета и введение добровольной военной службы, которая должна быть запущена в следующем году.

Издание пишет, что в 1980-х Писториус выступал в поддержку размещения американских ракет Pershing II в Западной Германии — в отличие от большинства соратников по партии, которые были против. Сегодня Писториус сталкивается с критикой со стороны «старой гвардии» Социал-демократической партии, которая по-прежнему выступает за разрядку в отношениях с Россией.