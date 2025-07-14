EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Германия готова «убивать российских солдат» в случае нападения на страны НАТО

2 минуты чтения 15:54

Армия Германии будет готова «убивать российских солдат» в случае нападения Москвы на одну из стран-членов НАТО. Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам министра, в Германии долгие годы сохранялась культура военной сдержанности в ответ на ужасы Второй мировой войны. Однако армия страны готова ответить «если сдерживание не сработает и Россия нападет».

Сахарная смерть
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
Криминал6 минут чтения

«Но я бы вам посоветовал просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они прекрасно знают свою работу», — утверждает министр.

По его словам, сейчас для сохранения мира необходимо говорить с позиций силы — «на уровне глаз». «Не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять, что мы знаем, на что способны. Мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или что не будем защищать себя», — добавил Писториус.

Он рассказал, что британцы, американцы и французы защищали восточный фланг Германии. А сегодня, по его словам, восточный фланг — это «Литва, страны Балтии и Польша». «И мы должны внести свой вклад», — подчеркнул Писториус.

Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится
Мир10 минут чтения

Министр обороны отметил, что немецкое общество быстрее, чем он ожидал, приняло необходимость перевооружения. По словам Писториуса, большинство граждан, согласно опросам, поддерживают увеличение оборонного бюджета и введение добровольной военной службы, которая должна быть запущена в следующем году. 

Издание пишет, что в 1980-х Писториус выступал в поддержку размещения американских ракет Pershing II в Западной Германии — в отличие от большинства соратников по партии, которые были против. Сегодня Писториус сталкивается с критикой со стороны «старой гвардии» Социал-демократической партии, которая по-прежнему выступает за разрядку в отношениях с Россией.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Политика
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
17:11
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Общество
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
00:01
Сахарная смерть
Криминал
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
17:00 13 июля
В Японии можно нанять человека для увольнения
Мир
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
00:01 13 июля
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Мир
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится
17:00 12 июля
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Мир
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным
00:01 12 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования