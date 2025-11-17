Женщина принимала деменцию за последствия недавней беременности

Американке Стейси Марклин диагностировали раннюю форму болезни Альцгеймера через два года после рождения сына, когда ей было 47 лет. Первые симптомы проявились еще раньше, но она списывала их на послеродовую усталость и рассеянность. Об этой истории пишет таблоид Mirror.

Со временем Марклин начала замечать, что забывчивость усиливается и уже мешает ей жить. Она путала слова, могла сказать что-то вроде «передвинь ковер» вместо «задерни занавеску» и все чаще сталкивалась с провалами в памяти. Марклин пришлось обратиться за медицинской помощью. Первые обследования — МРТ, ЭЭГ и анализы крови — не выявили нарушений, но последующие тесты показали повышенные биомаркеры, характерные для болезни Альцгеймера.

Окончательный диагноз Стейси Марклин поставили после ПЭТ-сканирования, которое выявило амилоидные бляшки в мозге. К этому моменту она уже уволилась с работы, потому что не могла выполнять свои обязанности. Женщина призналась, что однажды даже забыла коллегу, с которым работала ежедневно. По результатам тестирования ее когнитивные показатели оказались на уровне нижних 0–10% нормы для ее возраста.

По словам Марклин, сейчас она часто сталкивается с недоверием со стороны общества. Окружающие убеждены, что болезнь Альцгеймера развивается только в очень пожилом возрасте и не готовы к такому диагнозу у человека в сорок с лишним лет.

Сейчас Марклин проходит терапию препаратом, который применяют при ранней стадии болезни Альцгеймера. Инфузии ей делают дважды в месяц, и побочные эффекты, по ее словам, со временем становятся менее выраженными. Однако после постановки диагноза женщина начала много думать о будущем своей семьи. Она записывает видеообращения для сына и близких, чтобы сохранить память о себе. Ей важно, чтобы ее запомнили здоровой и способной на осмысленную речь.

Ранее журналисты The Guardian рассказали историю британки Ванессы Эйлуин. Симптомы болезни Альцгеймера начали проявляться у нее еще в 40-летнем возрасте. Долгое время она принимала ухудшение памяти, потерю слов и приступы дезориентации за стресс и гормональные изменения, однако состояние постепенно ухудшалось. Окончательный диагноз ей поставили в 49 лет после ПЭТ-сканирования и генетического теста.

По данным издания, после подтверждения диагноза Эйлуин быстро утратила способность самостоятельно работать и справляться с повседневными задачами, а ее семье пришлось взять на себя постоянный уход. Она умерла в 53 года.