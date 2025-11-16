Автор феминистской антиутопии дала советы по выживанию в эпоху глобального «информационного кризиса»

Британская писательница Наоми Олдерман предложила обозначить нынешнюю эпоху как «информационный кризис». По ее словам, это третий глобальный сдвиг в истории человечества. Первыми двумя кризисами она называет появление письменности и изобретение печатного станка Гутенберга. Третий же, по ее мнению, вызван цифровыми коммуникационными технологиями. Каждое из этих изменений сопровождалось не только ростом знаний, но и огромной нестабильностью.

Олдерман отмечает, что информационная перегрузка вызывает тревогу и гнев, так как люди постоянно сталкиваются с неизвестным, чувствуют себя некомпетентными, а в случае ошибки — попадают под шквал критики.

«Появились новые способы непонимания друг друга: появилась возможность неправильно прочитать чей-либо текст, а также возможность войны, мотивированной различными толкованиями текстов», — пишет Олдерман.

В своей статье для Guardian писательница предложила 12 практических правил, которые помогут справиться с этим кризисом:

— пользоваться проверенными источниками информации. В их числе Олдерман называет такие СМИ, как BBC, Snopes, PolitiFact. По ее словам, они помогают не поддаваться фейкам, которые становятся все более убедительными;

— прислушиваться к своим эмоциям, прежде чем делиться контентом. Если сообщение вызывает сильную реакцию, сделайте паузу и перепроверьте факты;

— сопротивляйтесь желанию пристыдить других в интернете. Если вы считаете, что кто-то распространяет неправильную информацию, лучше написать лично, а не унижать человека перед всеми;

— доверяйте институтам при их ошибках. Важно не сразу отвергать организации, если они допускают промах, а смотреть на то, как они исправляются;

— не погружайтесь в «hate reading». «Hate reading» — это явление, когда человек читает статью или текст, который ему не нравится, с целью поругать или посмеяться над ним. Избегайте намеренного чтения мнений, которые вас раздражают, просто ради того, чтобы почувствовать свое превосходство;

— признавайте человечность других. Люди, с которыми вы не согласны, все же могут быть глубоко мыслящими и добрыми, и это важно помнить;

— игнорируйте чужие мнения, если нет оснований серьезно их воспринимать — не все точки зрения заслуживают одинакового внимания, особенно если человек не эксперт;

— используйте свой смартфон разумно. Не позволяйте телефону управлять вашей жизнью. Иногда полезно отключаться или даже избавиться от него;

— ограничьте свои социальные сети. Настройте фильтры, выбирайте, что вы хотите видеть, а что — нет. Особенно важно сохранять личные отношения оффлайн;

— не изолируйте детей в сети. Важно не просто защищать их, а постепенно учить ответственному использованию технологий;

— выступайте за улучшение законов. Нужны правила, которые дадут людям больше контроля над своими устройствами и контентом, и заставят корпорации думать о нашем благе;

— избегайте бессмысленных споров в интернете. Никогда не говорите на тему «культурной войны» с теми, кто хочет говорить с вами только на эту тему — это вряд ли будет конструктивно. Эти разговоры могут быть полезны только в том случае, если они происходят в рамках отношений. Если вы погружаетесь в очень сложную тему, вы не сможете воспринимать друг друга как людей, а только как мнения или символы.

Главная идея Олдерман — не опускаться до уровня агрессии и символизма, а сохранять уважение, эмпатию и здравый подход к информации. Даже в эпоху хаоса важно не терять человеческого лица, подчеркивает она.

Наоми Олдерман — британская писательница, сценаристка и драматург. Она наиболее известна как автор научно-фантастического романа «Сила» (The Power), который получил женскую премию в области фантастики в 2017 году и был адаптирован для телесериала Amazon Studios.