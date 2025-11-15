Трамп рассказал о раздражении из-за войны в Украине

Президент США Дональд Трамп назвал войну в Украине «кровавой бойней» и рассказал о своем отношении к сложившейся ситуации. В интервью телеканалу GB News он признал, что продолжение российско-украинского конфликта вызывает у него раздражение, так как он рассчитывал на его быстрое урегулирование.

По словам главы Белого дома, за последний месяц на фронте в Украине погибли около 25 тысяч солдат. Он назвал эти потери «распределенными поровну», причем в ущерб «очень молодым людям».

«Этих молодых солдат убили. Этого никогда не случилось бы, если бы я был президентом. Я думаю, что у меня были очень хорошие отношения с президентом Путиным, и я думал, что это будет проще решить, потому что я уже заканчивал конфликты — некоторые длились десятилетиями, и я их завершал за несколько дней», — сказал президент США.

Он напомнил, что при его посредничестве уже были завершены «восемь войн». Он добавил, что война в Украине, которую он назвал «ужасной» и «не похожей ни на один конфликт со времен Второй мировой», остается «единственной, которую ему еще предстоит закончить». При этом Трамп считает, что боевые действия скоро прекратится. Республиканец заверил, что для приближения этого дня США оказывают давление на Индию, пытаясь вынудить ее прекратить закупки российской нефти, а также на другие страны.

«Когда Россия продает нефть, у нее есть деньги, чтобы делать то, что она делает», — резюмировал Трамп.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в Украине «в течение 24 часов». Позже спецпосланник США по вопросам Украины и России говорил, что президент надеется достичь какого-то урегулирования в первые 100 дней своего срока. В январе 2025 года Трамп заявил, что надеется завершить конфликт «в течение шести месяцев».

В конце октября США впервые ввели жесткие санкции в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Спустя пару недель журнал Foreign Policy написал, что несмотря на опоздание, ограничения они уже начали «душить» российский нефтяной бизнес.