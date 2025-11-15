EN
Спикера прокремлевского движения «Наши» связали с обвиненным в педофилии Эпштейном

2 минуты чтения 23:13 | Обновлено: 23:30

Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за вовлечение несовершеннолетних в проституцию, работал с бывшим спикером прокремлевского молодежного движения «Наши» Марией Дроковой, выяснило издание Byline Times. На расследование обратили внимание «Важные истории» и «Медиазона».

По данным Byline Times, Дрокова (сейчас ее фамилия Бухер) в 2014 году основала компанию M&A PR Studio (MA Family) совместно с Анастасией Шевцовой. Их клиентом стал Эпштейн.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Опубликованная 12 ноября Комитетом Палаты представителей США по надзору переписка Эпштейна дополнительно подтвердила выводы журналистов, отметил автор расследования Byline Times Питер Джукс. В этих письмах от июля-августа 2017 года PR-агент обсуждала с Эпштейном публикацию с его участием в издании The Huffington Post.

Журналист-расследователь Сет Хеттена в 2021 году выяснил, что в августе 2017 года Дрокова представлялась PR-специалистом (publicist) Эпштейна в письме журналисту Science Джеффри Мервису. В 2021 году Дрокова в разговоре с Хеттеной утверждала, что «делала для Эпштейна некоторую работу по пиару», и ее помощь была разовой и бесплатной.

Виктория Дрокова, сестра Марии, в 2016 году стала соосновательницей инициативы WE Talks, запущенной ассистенткой Эпштейна Ланой (Светланой) Пожидаевой. Проект был зарегистрирован по тому же адресу, что и другие фонды Эпштейна, и его представлял юрист финансиста.

Дрокова участвовала в движении «Наши» с 2005 по 2011 год и работала его пресс-секретарем. В 2009 году она получила известность, поцеловав Владимира Путина на форуме «Селигер».

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Ранее демократы опубликовали три письма из архива Эпштейна, в которых финансист писал, что Трамп «знал о девочках», а также провел в доме финансиста несколько часов с одной из пострадавших от сексуализированной эксплуатации.

Позднее республиканцы из Комитета по надзору опубликовали несколько сотен документов по делу Эпштейна. Из них, например, следует, что финансист пытался связаться с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы передать ему информацию о Трампе.

