Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за вовлечение несовершеннолетних в проституцию, работал с бывшим спикером прокремлевского молодежного движения «Наши» Марией Дроковой, выяснило издание Byline Times. На расследование обратили внимание «Важные истории» и «Медиазона».

По данным Byline Times, Дрокова (сейчас ее фамилия Бухер) в 2014 году основала компанию M&A PR Studio (MA Family) совместно с Анастасией Шевцовой. Их клиентом стал Эпштейн.

Опубликованная 12 ноября Комитетом Палаты представителей США по надзору переписка Эпштейна дополнительно подтвердила выводы журналистов, отметил автор расследования Byline Times Питер Джукс. В этих письмах от июля-августа 2017 года PR-агент обсуждала с Эпштейном публикацию с его участием в издании The Huffington Post.

Журналист-расследователь Сет Хеттена в 2021 году выяснил, что в августе 2017 года Дрокова представлялась PR-специалистом (publicist) Эпштейна в письме журналисту Science Джеффри Мервису. В 2021 году Дрокова в разговоре с Хеттеной утверждала, что «делала для Эпштейна некоторую работу по пиару», и ее помощь была разовой и бесплатной.

Виктория Дрокова, сестра Марии, в 2016 году стала соосновательницей инициативы WE Talks, запущенной ассистенткой Эпштейна Ланой (Светланой) Пожидаевой. Проект был зарегистрирован по тому же адресу, что и другие фонды Эпштейна, и его представлял юрист финансиста.

Дрокова участвовала в движении «Наши» с 2005 по 2011 год и работала его пресс-секретарем. В 2009 году она получила известность, поцеловав Владимира Путина на форуме «Селигер».

Ранее демократы опубликовали три письма из архива Эпштейна, в которых финансист писал, что Трамп «знал о девочках», а также провел в доме финансиста несколько часов с одной из пострадавших от сексуализированной эксплуатации.

Позднее республиканцы из Комитета по надзору опубликовали несколько сотен документов по делу Эпштейна. Из них, например, следует, что финансист пытался связаться с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы передать ему информацию о Трампе.