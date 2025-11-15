EN
СМИ: американские чиновники попытаются отговорить Трампа от возобновления ядерных испытаний

2 минуты чтения 00:29 15 ноября

Министр энергетики США Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс и другие высокопоставленные чиновники планируют убедить президента страны Дональда Трампа отказаться от идеи о возобновлении ядерных испытаний. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Их встреча с представителями Белого дома и Совета национальной безопасности состоится уже в ближайшие дни, сообщают журналисты. На ней отвечающие за энергетику и ядерную сферу чиновники попытаются представить аргументы в пользу того, что испытания являются нецелесообразными.

Ядерные испытания в США не проводятся с 1992 года, в 1996 году их осуществление было запрещено президентом Биллом Клинтоном. Сегодня страна испытывает все компоненты своих ядерных систем за исключением взрывчатого вещества в боеголовках.

Распоряжение о подготовке ядерных испытаний Трамп отдал в соцсети Truth Social в конце октября. Политик заявил, что принял это решение из-за программ испытаний, реализуемых в других странах. При этом он приказал приступить к испытаниям не тому федеральному министерству.

CNN отмечает, что приказ Трампа касался министерства обороны, но созданием и испытанием ядерных бомб в США занимается Администрация по национальной ядерной безопасности, которая подчиняется министерству энергетики.

На предстоящей встрече главы профильных ведомств планируют заявить администрации Трампа, что «ядерных испытаний не будет», и предложить альтернативный план, который не будет включать в себя взрыв ядерных снарядов. Чиновники надеются, что так они смогут убедить Трампа.

При этом политик может издать указ о проведении испытаний, если все же посчитает это нужным, сообщают журналисты. Представители Белого дома рассказали журналистам, что президент использовал формулировку, которая не предполагает однозначной трактовки — это может позволить Трампу отдать приказ об испытаниях ракет, несущих ядерное оружие, но не самих бомб.

