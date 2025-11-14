EN
Общество

Зумеры нашли новый способ борьбы со стрессом

2 минуты чтения

Бег переживает всплеск популярности среди молодежи. Представители поколения Z все чаще устраивают одиночные и групповые пробежки, вступают в беговые клубы и регистрируются на марафоны, пишет The Independent. По данным издания, треть заявок на участие в Лондонском марафоне в этом году подали люди в возрасте от 18 до 29 лет. 

Интерес к бегу пришелся на локдаун 2020 года. В Великобритании индивидуальные пробежки входили в список разрешенных причин покидать дом, поэтому многие молодые люди начали бегать регулярно. Когда будущее оказалось туманным, ежедневная пробежка стала одним из немногих действий, которые можно было контролировать самостоятельно, поясняют собеседники издания. 

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Бег, по словам психологов, постепенно стал для молодых людей способом справляться с постоянным стрессом. Механизм «бей или беги», который раньше включался только в ситуациях реальной опасности, теперь активируется от рабочих писем, дедлайнов и бесконечного потока уведомлений. Пробежка позволяет взять эту реакцию под контроль: снизить уровень кортизола, улучшить сон и концентрацию, а также получить ощущение передышки от внешнего давления.

На популярность бега влияет и соцмедиа. Блогеры в в TikTok и Instagram активно делятся информацией о своей беговой жизни, рассказывают о маршрутах, тренировках и экипировке. Многих манит чувство общности — подписчики видят большие группы молодых людей, которые бегут вместе и выглядят довольными жизнью. Бренды спортивной одежды закрепили тренд, сделав экипировку модной и вписав бег в молодежную визуальную культуру.

Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
Интернет и мемы7 минут чтения

The Independent отмечает, что существенную роль в этом движении играет приложение Strava. Ему удалось превратить бег в социальный опыт: пользователи получают “kudos” (аналог лайков), отслеживают прогресс и сравнивают результаты. По данным сервиса, 58% молодых людей знакомятся в спортивных группах, а каждый пятый представитель поколения Z ходил на свидание с человеком, которого встретил на пробежке или в беговом клубе.

Беговые сообщества стали для молодых людей способом справляться с чувством одиночества после пандемии. Собеседники издания отмечают, что именно общение и новые знакомства в клубах помогли им сохранить интерес к бегу. Психологи добавляют, что участие в марафонах для многих молодых людей превращается в форму самоутверждения и символ личного преодоления.

