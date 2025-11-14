EN
Общество

Тиньков придумал «новое телевидение» для россиян

2 минуты чтения 16:48 | Обновлено: 16:54
Для русскоязычной аудитории за пределами России запустили новый развлекательный телепроект под названием Dom. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил его руководитель Вячеслав Ширяев.

Контент доступен на площадке онлайн-сервиса Kartina.TV, а также на сайте Dom.show. Подписка платная, обойдется в 3,99 доллара в месяц или 35,99 доллара в год. В пакет входят 12 шоу, снятых специально для эмигрантов. Новые выпуски планируют публиковать ежедневно.

По словам Ширяева, идея проекта принадлежит предпринимателю Олегу Тинькову. «Мы с Андреем Рейхом (Kartina.TV) подхватили идею, пока Олег увлеченно зарабатывал миллиарды капитализации своему латиноамериканскому финтех-стартапу PLATA», — сообщил он. При этом руководитель Dom не уточнил, кто финансирует запуск.

Ранее о том, что Тиньков участвовал в разработке концепции нового эмигрантского телепроекта, писала Meduza. Изначально он должен был называться «Привет». Но инвестировать в это дело бизнесмен не стал. «Я понял, что у меня нет сил и денег на него — я пасанул. Проектом сейчас занимаются Андрей и Слава, я с ними периодически на связи и желаю им всего лучшего, — объяснил предприниматель. — Вот уже полгода я только сочувствующий наблюдатель. Я занимаюсь своим здоровьем и иногда проектом Plata в Латинской Америке, который растет неимоверными темпами».

В проект вошли артисты и ведущие, которые в последние годы исчезли с российских телеканалов: Дмитрий Назаров, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Артемий Троицкий, Алекс Дубас, Таир Мамедов, Антон Лирник, Сэм Трескунов, Мария Шалаева и другие.

Создатели заявляют, что хотят вернуть их аудитории, разбросанной «от Лос-Анджелеса до Таиланда», в неполитическом развлекательном формате.

Ширяев отметил, что Dom создавали в предельно сжатые сроки.

«Никогда бы не поверил, что решусь создать „новое телевидение“ за 2,5 месяца — от подбора продюсерской команды и ведущих до съемок 12 шоу по 12 часовых эпизодов в каждом. 144 выпуска за две августовские недели», — рассказал он.

В ближайшее время у проекта появится собственное приложение. Проект ориентирован на зарубежную аудиторию. На территории России и Беларуси шоу из пакета недоступны.

Фото:страница Вячеслава Ширяева в Facebook

