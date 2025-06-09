Рубль назвали самой успешной валютой года

Российский рубль является самой успешной валютой 2025 года, его рост за неполные полгода можно назвать «ошеломляющим». Об этом со ссылкой на данные Bank of America пишет CNBC.

Рост рубля более чем на 40% — это, как отмечают журналисты, особенно впечатляет по сравнению с показателями предыдущих двух лет, когда российская валюта падала. Однако эксперты считают, что снижение цен на нефть в скором времени приведет к ослаблению курса рубля.

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Среди причин укрепления рубля опрошенные CNBC экономисты назвали строгий контроль за движением капитала, они не увидели признаков внезапного роста притока иностранного капитала. Брендан Маккенна из Wells Fargo считает также, что на росте рубля сказалась политика Центробанка, ужесточившего валютные ограничения и сохранившего высокий показатель процентной ставки.

Также журналисты отмечают, что в различных сферах российской экономики сохраняется низкий уровень спроса на иностранную валюту. Из-за этого банкам не нужно продавать рубль, чтобы купить доллары или юани. При этом в первом квартале 2025 года наблюдалось затоваривание в секторах потребительской техники и импорта автомобилей, поскольку экономические агенты активно закупали эти товары во второй половине прошлого года, ожидая повышения импортных пошлин. Это привело к охлаждению потребительской активности в области товаров длительного пользования, которые составляли значительную часть российского импорта.

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Эксперты также рассказали о влиянии на укрепление курса рубля надежд на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Они отметили, что эти ожидания вызвали приток капитала в рублевые активы. При этом, по их мнению, подписание договора может ослабить рубль, поскольку в таких условиях государство отменит действующие валютные ограничения.

Экономисты отмечают, что рубль, вероятно, близок к своим максимально возможным значениям, а в ближайшее время валюта России может начать свой спад. Это объясняется падением цен на нефть, которое уже существенно сказывается на доходах российского бюджета.