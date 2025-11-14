Школьник умер из-за спора на перемене

В Кабардино-Балкарии школьник подавился пирожком во время перемены и умер. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«По предварительной информации, сегодня утром в одной из школ в городе Нарткала во время перемены школьник подавился пирожком, пытаясь съесть его на спор. Его забрала прибывшая скорая помощь, но 13-летний мальчик скончался», — рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего была начата доследственная проверка, сообщается в телеграм-канале следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике. «14 ноября года учащийся седьмого класса 2012 года рождения во время приема пищи потерял сознание. Несмотря на попытки сотрудников школы оказать первую помощь, ребенок скончался, предположительно от асфиксии», — сообщили следователи.

Смерть ученика школы № 3 также расследует региональная прокуратура. Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Урванского района Денис Александров.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

11 ноября прокуратура Камчатского края сообщила, что учеников средней школы №2, расположенной в Мильковском районе, накормили в школьной столовой хлебом с личинками и насекомыми. При выезде в школу сотрудники прокуратуры лично подтвердили этот факт.

По данным силовиков, партия хлебобулочных изделий была изъята. К проверке были привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора. По ее итогам будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

В этот же день близкий к силовикам телеграм-канал «112» сообщил, что в Шуваловской школе №1448 на западе Москвы пятеро учеников 10 класса были доставлены в больницу после употребления транквилизаторов и пива.