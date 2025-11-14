EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Школьник умер из-за спора на перемене

2 минуты чтения 14:13

В Кабардино-Балкарии школьник подавился пирожком во время перемены и умер. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах. 

«По предварительной информации, сегодня утром в одной из школ в городе Нарткала во время перемены школьник подавился пирожком, пытаясь съесть его на спор. Его забрала прибывшая скорая помощь, но 13-летний мальчик скончался», — рассказал собеседник агентства. 

По факту произошедшего была начата доследственная проверка, сообщается в телеграм-канале следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике. «14 ноября года учащийся седьмого класса 2012 года рождения во время приема пищи потерял сознание. Несмотря на попытки сотрудников школы оказать первую помощь, ребенок скончался, предположительно от асфиксии», — сообщили следователи.

Три вагона смерти
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

Смерть ученика школы № 3 также расследует региональная прокуратура. Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Урванского района Денис Александров.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

11 ноября прокуратура Камчатского края сообщила, что учеников средней школы №2, расположенной в Мильковском районе, накормили в школьной столовой хлебом с личинками и насекомыми. При выезде в школу сотрудники прокуратуры лично подтвердили этот факт.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

По данным силовиков, партия хлебобулочных изделий была изъята. К проверке были привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора. По ее итогам будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

В этот же день близкий к силовикам телеграм-канал «112» сообщил, что в Шуваловской школе №1448 на западе Москвы пятеро учеников 10 класса были доставлены в больницу после употребления транквилизаторов и пива.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству