Общество

Червя-паразита обнаружили в глазу россиянки

2 минуты чтения 11:16

Врач омской Клинической офтальмологической больницы имени Выходцева обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Жительница Омска, чье имя не называется, обратилась к врачу после того, как почувствовала, что под веком что‑то шевелится. Ее осмотрела врач‑офтальмолог Кристина Федорова, которая лишь несколько месяцев назад приступила к работе, и обнаружила под веком пациентки живого червя. Как отмечается, паразита оперативно удалили.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

«Найденный паразит — дирофилярия (Dirofilaria). Это круглый червь, вызывающий дирофиляриоз. Чаще всего его разносят комары: после укуса зараженного животного (собаки, лисы или кошки) насекомое может перенести личинки паразита к новому хозяину. Попадая в организм человека, личинка мигрирует под кожей и порой оказывается в самых неожиданных местах — например, в глазу», — говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что в организме человека паразит не достигает половой зрелости и не размножается, поэтому носитель не опасен для окружающих. «При этом стоит представить масштаб угрозы: взрослый паразит может достигать внушительных размеров — 15–18 см в длину!» — добавили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что подобные случаи хоть и редки, но не уникальны. В среднем врачи удаляют 3–4 дирофилярии в год.

Три вагона смерти 
Три вагона смерти 
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

В июле пресс-служба Саратовского государственного медицинского университета сообщила об удалении из селезенки 38-летней пациентки гигантской кисты, внутри которой находился ленточный червь.

Как сообщалось, пациентка обратилась в университетскую клиническую больницу № 1 с жалобами на боли в левом подреберье. Исследования показали, что в ее селезенке находится эхинококковая киста, которая достигла критических размеров — 12 сантиметров — и заняла значительную часть внутреннего органа.

