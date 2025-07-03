Россиянке удалили селезенку из-за 12-сантиметрового паразита

В Саратове 38-летней женщине удалили гигантскую кисту селезенки, внутри которой находился ленточный червь. Об этом сообщает «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу Саратовского государственного медицинского университета.
Пациентка обратилась в университетскую клиническую больницу № 1 с жалобами на боли в левом подреберье. Исследования показали, что в ее селезенке находится эхинококковая киста, которая достигла критических размеров — 12 сантиметров — и заняла значительную часть внутреннего органа. Единственным решением была экстренная операция по удалению органа. Операцию провел ассистент кафедры факультетской хирургии и онкологии СГМУ Анзор Галиев. По данным медиков, вмешательство прошло успешно, и пациентка быстро пошла на поправку.
Эхинококкоз — редкое, тяжело диагностируемое и потенциально смертельное заболевание, пояснили в СГМУ. Оно может протекать бессимптомно в течение многих лет, пока паразит не вырастет до опасных размеров. Единственным методом лечения на поздней стадии остается операция.
Это заболевание вызывается ленточными червями эхинококками. Паразиты проникают в организм человека через грязные руки, немытые овощи, зараженную воду или при контакте с животными, чаще всего с охотничьими собаками, коровами или свиньями. Яйца паразита попадают в кишечник, оттуда — в кровь, а затем в разные органы, где формируют кисты.
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