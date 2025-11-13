EN
Общество

Ученые выявили связь между сексом и заживлением ран

2 минуты чтения 18:28 | Обновлено: 18:54
Секс и интимные прикосновение в сочетании с приемом «гормона любви» окситоцина в виде назального спрея помогают заживлению физических ран. К таким выводам, как пишет издание New Scientist, пришла группа исследователей во главе с Беатой Дитцен из Цюрихского университета в Швейцарии.

Для своей работы они набрали 80 здоровых гетеросексуальных пар, средний возраст которых составил 27 лет. Всем участникам исследования нанесли небольшие раны на предплечьях.

После этого добровольцев поделили на четыре группы, которые в течение недели выполняли определенные действия. Так, первая группа дважды в день использовала назальный спрей с окситоцином и проходила 10-минутное задание по оценке партнера  (PAT), в ходе которого участники пары обсуждали друг друга, выражая благодарность и делая комплименты партнеру.

Вторая группа принимала спрей окситоцина два раза в день, но не участвовала в PAT. Третья — использовала спрей плацебо и проходила PAT, а четвертая использовала спрей плацебо без прохождения PAT.

В результате в группах, которые использовали спрей с окситоцином и проходили PAT раны на руках заживали немного быстрее. При этом, как оказалось, наиболее выраженным этот эффект был у пар, которые кроме заданий ученых, прикасались друг к другу и занимались сексом во время проведения исследования.

«Мы наблюдаем улучшение заживления ран в группе, где взаимодействие [PAT] сочеталось с окситоцином, но этот эффект гораздо слабее, чем у тех, кто сочетал окситоцин с естественным тактильным поведением и даже сексуальным или интимным поведением», — отметила Дитцен.

По ее словам, благодаря проведенному исследованию, удалось получить «действительно веские доказательства» того, что окситоцин усиливает позитивные эффекты интимного взаимодействия пар в отношениях.

«Что делает результаты особенно интересными, так это то, что они предполагают, что сочетание введения окситоцина с позитивным поведением в отношениях может улучшить физическое восстановление — многообещающее направление для будущих психосоциальных вмешательств в учреждениях здравоохранения», — прокомментировал полученные исследователями результаты Дэрил О’Коннор из Университета Лидса в Великобритании.

В свою очередь, исследовательница из Стерлингского университета в Великобритании Анна Уиттакер утверждает, что применение более высоких доз окситоцина может способствовать значительному улучшению заживления ран особенно для пожилых людей, у которых обычно снижен иммунитет.

Фото:Pexels

