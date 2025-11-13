EN
Криминал

СМИ: сбежавшую из Чечни дочь приближенного Кадырова вывезли в Россию и похоронили через три дня

2 минуты чтения 20:30

Сбежавшую из Чечни в Грузию из-за угроз со стороны братьев Алию Оздамирову обманом или силой вывезли назад в Россию 9 ноября. 12 ноября состоялись ее похороны, а слухи о ее смерти появились уже на следующий день после отъезда из Грузии, пишет кризисная группа «СК SOS».

Отца девушки, Усмана Оздамирова, правозащитники называют приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее он руководил Гудермесским районом республики. До своей смерти в 2020 году Усман, как отмечается, не допускал ограничений или насилия в адрес дочери, она сбежала из дома из-за давления родственников.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Ее двоюродные братья вместе с родным братом Алии, узнав об ориентации девушки, начали «предъявлять претензии» к ее образу жизни. Они также избивали девушку из-за предпринимательских споров. «СК SOS» утверждает, что ее партнеры задолжали денег инвесторам, но в краже денег обвинили саму Алию.

Оздамирова поддерживала связь с правозащитниками с 2023 года, но решилась покинуть Россию только в конце октября 2025 года. 8 ноября она должна была улететь из Грузии в безопасную страну, но до этого с ней связалась «знакомый адвокат», заявив, что на нее завели дело по статье о финансировании терроризма. 

Правозащитники пишут, что по совету дяди из Баку Али Асаева Оздамирова решила задержаться в Грузии и сняла номер в отеле в Тбилиси. Он убедил девушку, что ее не пропустят через границу и предложил свою помощь, подчеркнув, что сможет договориться с знакомым пограничником, но только 10-11 ноября.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

«Со стороны это выглядело как попытка потянуть время, поэтому правозащитники рекомендовали Алие улететь 8 ноября, как собиралась, о чем она, вероятно, сообщила своему дяде», — пишет «СК SOS».

По данным правозащитников, уже 9 ноября Оздамирова пересекла наземную границу между Грузией и Россией, а 12 ноября они получили информацию о состоявшихся похоронах.

«СК SOS» отмечает, что Алия, вероятно, стала жертвой «убийства чести». Так называют убийства женщин родственниками-мужчинами на Кавказе, они совершаются из-за якобы неподобающего поведения или нарушения традиций. 

